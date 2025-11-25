Концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12

АО «Калашников» полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство автоматов АК-12. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба концерна.

«Калашников» полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство 5,45 мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что огромный интерес иностранных партнеров к АК-12 обусловлен эффективным применением автомата в зоне СВО, а портфель экспортных контрактов на 2026 год уже сформирован в полном объеме. Модель образца 2023 года отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы.

Также уточняется, что в кратчайшие сроки был создан и поставлен на производство новый 5,45 м-иллиметровый укороченный автомат АК-12К для штурмовых и разведывательных подразделений ВС РФ, контракт на который также успешно выполнен в 2025 году.

31 октября сообщалось, что концерн «Калашников» готов приступить к производству разведывательных беспилотников. «Калашников» начнет серийный выпуск дронов «Голиаф» и «Каракурт».