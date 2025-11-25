Войти
ВВС Малайзии завершают техническую оценку кувейтских истребителей F/A-18C/D "Хорнет"

Истребитель F/A-18C/D Hornet
Истребитель F/A-18C/D Hornet.
Источник изображения: US.Navy

ЦАМТО, 24 ноября. Группа офицеров ВВС Малайзии завершает техническую оценку запланированных для закупки многофункциональных истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Как сообщается в пресс-релизе ВВС Малайзии, командующий ВВС генерал Мухаммад Норазлан Арис 22 ноября посетил с рабочим визитом авиабазу Ахмед аль-Джабер (Кувейт), чтобы ознакомиться с ходом проведения технической оценки самолетов.

Техническая оценка проводится с 11 по 26 ноября группой из восьми офицеров ВВС Малайзии, специализирующихся на пилотировании, инженерном деле и материальном обеспечении.

Как отмечается, проводимая инспекция крайне важна для ВВС Малайзии, поскольку она позволит оценить общие технические характеристики, уровень эксплуатационной готовности и боеготовности самолетов F/A-18C/D. Результаты технической оценки послужат основой для ВВС и правительства Малайзии при комплексной оценке потенциального приобретения самолетов в соответствии с государственными стратегическими интересами.

Напомним, что в августе в малазийских СМИ появились сообщения о том, что ВВС Малайзии отменили запланированную покупку истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта. Сообщалось, что отмена сделки была обусловлена рядом факторов, которые привели к ситуации, в которой реализовать проект становилось все более проблематичной задачей. Одной из основных проблем является задержка перехода ВВС Кувейта с самолетов F/A-18C/D "Хорнет" на F/A-18E/F "Супер Хорнет", который был перенесен на 2026 год.

Тем не менее, в конце августа командующий ВВС Малайзии генерал Мухаммад Норазлан Арис в комментарии газете New Straits Times опроверг утверждения об отмене запланированной закупки истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Как сообщил глава малазийских ВВС, процесс оценки кувейтских F/A-18C/D продолжается. Окончательное решение будет принято после всесторонней оценки самолетов группой специалистов ВВС Малайзии. "Мы изучаем все аспекты, прежде чем принять какое-либо решение. Дата поставки, стоимость, техническое обслуживание, логистика – все это должно быть учтено", – заявил New Straits Times генерал Мухаммад Норазлан Арис.

  В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Малайзия
Продукция
F-18
Super Hornet
