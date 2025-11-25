МВД Перу заказало 56 бронеавтомобилей SandCat EX12 4х4 израильской Plasan

ЦАМТО, 24 ноября. МВД Перу заказало 56 бронированных автомобилей SandCat EX12 с колесной формулой 4х4 разработки израильской компании Plasan.

Как сообщает Infodefensa.com, Главное управление администрации и финансов (OGAF) МВД Перу заключило контракт на сумму около 24 млн. долл. с израильским производителем Plasan на поставку партии из 56 бронированных автомобилей SandCat EX12 4x4 для Национальной полиции Перу. Соглашение включает услуги по техническому обслуживанию.

Предложение компании Plasan было одним из самых экономичных и получило наивысший балл по результатам технической оценки. Израильская заявка одержала победу над предложениями компаний DCM Shiram Industries и Gaia Behri (Индия-Израиль), Inkas (Канада), Triel HT (Бразилия), Daeji P&I (Республика Корея), IAG (Объединенные Арабские Эмираты), TAG Dynamics (США) и Shladot (Израиль). Консорциум, образованный DCM Shiram Industries и Gaia Behri, подал апелляцию на решение суда, утверждая о наличии "фаворитизма".

Как отмечает Infodefensa.com, качество техники, производимой Plasan, широко признано на международном уровне. Компания представила свою продукцию на выставке SITDEF-2025, где были продемонстрированы автомобили SandCat MkV, SandCat Tigris и Ibex.

Версия SandCat EX12 имеет длину 6 м, ширину – 2,27 м и высоту – 2,45 м. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 330 л.с., максимальная скорость – 110 км/ч. Она имеет две боковые двери, задний люк, верхний люк, бронированные окна с бойницами, защиту Уровня 1 по стандарту STANAG 4569. Вместимость – 12 человек, включая экипаж.