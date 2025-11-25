Войти
ФБР перенимает украинский опыт и готовит закупку оптоволоконных дронов

Источник изображения: topwar.ru

ФБР готовится расширять парк беспилотников, при этом внимательно изучает украинский опыт, где все больше распространяются дроны, работающие через оптоволоконный кабель. Такие аппараты не глушатся помехами РЭБ, не теряют связь внутри зданий и продолжают работать там, где обычный радиоканал недоступен.

На фоне роста угроз со стороны банд, наркокартелей и прочих преступных групп Бюро объявило запрос информации у производителей в поисках поставщиков сразу двух типов оборудования: оптоволоконных систем и новых «радиодронов».

Для спецподразделений, которые выезжают на рискованные задания, такие беспилотники становятся важным инструментом: один оператор с пультом может сделать то, на что раньше уходили силы целой группы оперативников.

Оптоволоконный кабель – это гарантия устойчивой связи, но за эту стойкость приходится платить. Маневренность дрона ниже, кабель можно порвать (хоть и не так просто), плюс катушку беспилотнику нужно тащить на себе, а она весит совсем не символически. Интересно, что на современных дронах катушки не ставят, она находится у оператора. Получается, что дроны еще не успели внедрить, а технология уже устарела.

Параллельно ФБР собирается закупить и классические радиоуправляемые квадрокоптеры. При этом обычные не подходят. Нужны аппараты с защищенной «начинкой», временем автономного полета не меньше получаса, нормальной защитой от пыли и влаги и встроенной системой видео в реальном времени. Есть и финансовый критерий: один дрон должен стоить не дороже 12 тысяч долларов.

