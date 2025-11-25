Войти
Elbit Systems поставит гаубицы и БЛА ВС Албании

155-мм/52 самоходная гаубица Elbit Systems ATMOS
155-мм/52 самоходная гаубица Elbit Systems ATMOS.
Источник изображения: Elbit Systems

ЦАМТО, 24 ноября. Власти Албании намерены усилить боеспособность Вооруженных сил и расширить возможности по производству оружия благодаря новому соглашению с израильской компанией Elbit Systems.

Закупка осуществляется в рамках усилий правительства Албании, направленных на модернизацию Вооруженных сил и развитие национальной оборонной промышленности.

Несмотря на ситуацию в Секторе Газа, израильская компания Elbit Systems в рамках контракта поставит в Албанию 155-мм самоходные гаубицы ATMOS, 120-мм минометы SPEAR и два типа тактических БЛА (Magni-X и Thor).

Хотя общая стоимость соглашения не разглашается, стоимость подобных артиллерийских систем может достигать 5 млн. долл. за единицу. По информации израильской газеты Haaretz, компания также поможет албанским компаниям создать собственные производственные линии.

На первом этапе реализации соглашения Албания получит 10 БЛА, после чего Elbit Systems окажет содействие в создании предприятия на севере страны.

Magni-X – военный разведывательный БЛА вертикального взлета и посадки (ВВП), который может выполнять задачи в течение 60 мин. на расстоянии до 10 км. Аппарат максимальной взлетной массой 3,5 кг может нести полезную нагрузку весом до 1,5 кг.

Оснащенный электродвигателем Thor максимальной взлетной массой 25 кг может нести полезную нагрузку весом до 13 кг. БЛА может применяться для ведения разведки, сброса грузов, целеуказания, РЭБ. В зависимости от массы полезной нагрузки он может находиться в воздухе до 70 мин.

Помимо Израиля, содействие в укреплении военного потенциала Албании оказывают и другие страны. Так, США поставляли ВС страны бронетехнику, стрелковое оружие, обеспечивали подготовку личного состава, а также финансовую и консультативную поддержку.

Италия поставляет патрульные катера, бронемашины и оборудование для ВМС, а Германия – системы связи и другое оборудование. Турция также поставила БЛА "Байрактар TB2" и оказывает помощь в обучении ВС Албании.

