Войти
ЦАМТО

ВС Белоруссии активно используют российские БЛА, применяемые в зоне СВО

172
0
0
Операторы БПЛА "Орлан-30"
Операторы БПЛА "Орлан-30".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

ЦАМТО, 24 ноября. Белорусские артиллеристы и ракетчики активно используют российские и китайские БЛА для ведения разведки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил республики генерал-майор Руслан Чехов.

"Если говорить о (применяемыми артиллеристами и ракетчиками – ред.) беспилотных комплексах самолетного типа, то это наш белорусский "Беркут-3", это российские Supercam (моделей – ред.) S350, S150, "Орлан-10", "Орлан-30". Это те БЛА, которые действительно хорошо себя уже зарекомендовали. Российские – в зоне специальной военной операции. Наш белорусский – здесь, на нашей территории работает хорошо, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы", – заявил он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Генерал-майор добавил, что в белорусской армии также активно применяются китайские мультикоптеры производства компании DJI.

"Используются беспилотники с тепловизорами, с возможностью работы ночью", – сказал Р.Чехов.

Говоря о развитии систем вооружения, начальник ракетных войск и артиллерии упомянул о работах по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

"Продолжаем их модернизацию. Продолжаем модернизацию самоходных артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня БМ-21. Идет работа по созданию отечественной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Продолжается работа по совершенствованию систем управления", – цитирует "РИА Новости" Р.Чехова.

Касаясь подготовки военнослужащих, Р.Чехов подчеркнул, что, несмотря на возможность тренировать ракетчиков без использования полигонов, для полноценного завершения обучения необходимо проведение боевых пусков.

"И такие пуски мы проводим на одном из полигонов Российской Федерации. В этом году были пуски, работал (белорусский комплекс РСЗО – ред.) "Полонез-М", работал на максимальную дальность, задачи были выполнены, пуски были высоко оценены. В ближайшее время такие пуски мы проведем повторно и тоже на одном из полигонов Российской Федерации", – сообщил начальник ракетных войск и артиллерии.

Генерал-майор уточнил, что к таким пускам белорусские военнослужащие готовятся очень серьезно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Град РСЗО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.