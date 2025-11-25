ВС Белоруссии активно используют российские БЛА, применяемые в зоне СВО

ЦАМТО, 24 ноября. Белорусские артиллеристы и ракетчики активно используют российские и китайские БЛА для ведения разведки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил республики генерал-майор Руслан Чехов.

"Если говорить о (применяемыми артиллеристами и ракетчиками – ред.) беспилотных комплексах самолетного типа, то это наш белорусский "Беркут-3", это российские Supercam (моделей – ред.) S350, S150, "Орлан-10", "Орлан-30". Это те БЛА, которые действительно хорошо себя уже зарекомендовали. Российские – в зоне специальной военной операции. Наш белорусский – здесь, на нашей территории работает хорошо, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы", – заявил он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Генерал-майор добавил, что в белорусской армии также активно применяются китайские мультикоптеры производства компании DJI.

"Используются беспилотники с тепловизорами, с возможностью работы ночью", – сказал Р.Чехов.

Говоря о развитии систем вооружения, начальник ракетных войск и артиллерии упомянул о работах по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

"Продолжаем их модернизацию. Продолжаем модернизацию самоходных артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня БМ-21. Идет работа по созданию отечественной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Продолжается работа по совершенствованию систем управления", – цитирует "РИА Новости" Р.Чехова.

Касаясь подготовки военнослужащих, Р.Чехов подчеркнул, что, несмотря на возможность тренировать ракетчиков без использования полигонов, для полноценного завершения обучения необходимо проведение боевых пусков.

"И такие пуски мы проводим на одном из полигонов Российской Федерации. В этом году были пуски, работал (белорусский комплекс РСЗО – ред.) "Полонез-М", работал на максимальную дальность, задачи были выполнены, пуски были высоко оценены. В ближайшее время такие пуски мы проведем повторно и тоже на одном из полигонов Российской Федерации", – сообщил начальник ракетных войск и артиллерии.

Генерал-майор уточнил, что к таким пускам белорусские военнослужащие готовятся очень серьезно.