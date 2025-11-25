Войти
Flotprom

ОСК запустила программу развития стратегического кадрового резерва "Сила команды"

183
0
0

В Объединённой судостроительной корпорации стартовала программа развития стратегического кадрового резерва "Сила команды". Как рассказали в пресс-службе ОСК, новый проект призван выявить сотрудников с высоким потенциалом и готовить их к занятию ключевых позиций в структурах корпорации. Резервистам открыт доступ к уникальным образовательным и развивающим трекам, специально разработанным для будущих управленцев предприятий ОСК.

На минувшей неделе подготовку по модульной программе "Сила команды" начала первая группа участников из различных предприятий и регионов присутствия ОСК. В состав группы вошли тридцать участников – представители разных функциональных направлений: инжиниринг, производство, финансы, право, управление персоналом и др.

Программа развития кадрового резерва ОСК "Сила команды"

ОСК


На протяжении четырех месяцев участники пройдут интенсивную и прикладную программу, направленную на формирование необходимых управленческих навыков и инструментов для успешного выполнения обязанностей на руководящих позициях. Программа реализуется в смешанном очно-дистанционном формате. В программу встроен проектный трек – участие в реальных проектах под руководством кураторов, который позволит участникам закрепить полученные знания и продемонстрировать свои навыки на практике.

"Неслучайно мы назвали нашу программу "Сила команды". Ведь в группе участники из различных предприятий нашей корпорации, – обратилась с приветственным словом к резервистам директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова. – Это действительно уникальная возможность обменяться опытом, сформировать единое корпоративное пространство для профессионального роста, подготовиться к новым карьерным вызовам. Надеюсь, что участие в программе даст резервистам больше возможностей для вертикального карьерного роста и значительно укрепит позиции внутри предприятия и в группе ОСК".

Старт второй группы "Силы команды" намечен на первый квартал 2026 года. Программа станет системным инструментом развития внутренних кадровых ресурсов и частью долгосрочной стратегии роста и преемственности ОСК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.