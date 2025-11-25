ОСК запустила программу развития стратегического кадрового резерва "Сила команды"

В Объединённой судостроительной корпорации стартовала программа развития стратегического кадрового резерва "Сила команды". Как рассказали в пресс-службе ОСК, новый проект призван выявить сотрудников с высоким потенциалом и готовить их к занятию ключевых позиций в структурах корпорации. Резервистам открыт доступ к уникальным образовательным и развивающим трекам, специально разработанным для будущих управленцев предприятий ОСК.

На минувшей неделе подготовку по модульной программе "Сила команды" начала первая группа участников из различных предприятий и регионов присутствия ОСК. В состав группы вошли тридцать участников – представители разных функциональных направлений: инжиниринг, производство, финансы, право, управление персоналом и др.

Программа развития кадрового резерва ОСК "Сила команды" ОСК

На протяжении четырех месяцев участники пройдут интенсивную и прикладную программу, направленную на формирование необходимых управленческих навыков и инструментов для успешного выполнения обязанностей на руководящих позициях. Программа реализуется в смешанном очно-дистанционном формате. В программу встроен проектный трек – участие в реальных проектах под руководством кураторов, который позволит участникам закрепить полученные знания и продемонстрировать свои навыки на практике.

"Неслучайно мы назвали нашу программу "Сила команды". Ведь в группе участники из различных предприятий нашей корпорации, – обратилась с приветственным словом к резервистам директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова. – Это действительно уникальная возможность обменяться опытом, сформировать единое корпоративное пространство для профессионального роста, подготовиться к новым карьерным вызовам. Надеюсь, что участие в программе даст резервистам больше возможностей для вертикального карьерного роста и значительно укрепит позиции внутри предприятия и в группе ОСК".

Старт второй группы "Силы команды" намечен на первый квартал 2026 года. Программа станет системным инструментом развития внутренних кадровых ресурсов и частью долгосрочной стратегии роста и преемственности ОСК.