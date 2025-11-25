ЦНИИточмаш наращивает выпуск специальной упаковки

За последние полгода в Центральном научно–исследовательском институте точного машиностроения (АО "ЦНИИточмаш", входит в концерн "Калашников") почти в два раза увеличились площади цеха по производству специальной упаковки. Как сообщили в пресс-службе "Калашникова", новые помещения теперь занимает участок формовки оболочки, фрезерной резки, установки фурнитуры и внутреннего дна.

Отмечается, что в большинстве помещений цеха проведен ремонт, обновлено оборудование, закуплены новые станки. Такая модернизация связана с постоянно растущими объемами выпуска универсальной упаковки. По словам начальника цеха Татьяны Поповой, для успешной работы в новом году потребуется и расширение штата сотрудников.

Покраска упаковки, ЦНИИточмаш "Калашников"

Производство стеклопластиковой упаковки от создания матрицы до готового изделия проходит девять циклов и занимает порядка десяти дней. Основные силы задействованы в главном цехе: здесь специалисты собирают элементы, устанавливают фурнитуру, вкладывают ложементы, проверяют герметичность. Затем изделие передают в цех покраски, после чего проводят доводочные работы. Отдел контроля проверяет продукцию на соответствие техническим стандартам. Далее изделие маркируют и упаковывают для транспортировки заказчикам.

Универсальные упаковки и ящики поставляются, помимо силовых ведомств, медицинским организациям, частным охранным структурам, геологическим предприятиям.

Они предназначены для хранения и транспортировки боеприпасов, сложного оборудования, электронно-оптических приборов и используются во всех климатических зонах в любое время года.