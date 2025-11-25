Войти
Ревенко: Белоруссия сохраняет контакты со странами Запада в военной сфере

Валерий Ревенко
Валерий Ревенко во время учений «Запад-2025».
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ЦАМТО, 24 ноября. Белоруссия сохраняет рабочие контакты со странами Запада в военной сфере, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ генерал-майор Валерий Ревенко.

"Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены, прежде всего, для сохранения стабильности обстановки, для поддержания мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства", – сказал он в эфире телекомпании МО Белоруссии "ВоенТВ".

В.Ревенко отметил, что Белоруссия развивает отношения в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

"Я не говорю на сегодняшний день о нашем союзнике – Российской Федерации. Здесь у нас все стабильно", – цитирует "РИА Новости" В.Ревенко.

Генерал-майор отметил, что белорусские военные дипломаты, которые 22 ноября отмечали свой профессиональный праздник, выстраивают отношения с зарубежными коллегами на основе доверия и партнерства, создавая прочный фундамент укрепления обороноспособности и авторитета Белоруссии на мировой арене.

