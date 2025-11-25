Войти
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"

Вездеход «Улан»
Вездеход «Улан» на форуме «Армия-2024».
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 ноября. Новые, адаптированные к современным условиям ведения боевых действий мотовездеходы "Улан" поступили на вооружение подразделений ГрВ "Запад" и успешно показали себя при выполнении задач в зоне СВО.

В условиях современных боевых действий армейские подразделения активно применяют легкие транспортные средства повышенной проходимости. Данная техника зарекомендовала себя как универсальное средство для логистики и перемещения личного состава в сложной местности. На вооружение недавно начал поступать новый отечественный образец такого класса – вездеход "Улан".

Ключевыми преимуществами данного мотовездехода являются простота в обслуживании и надежность, достигнутые за счет применения серийных автомобильных компонентов, в основном от внедорожника "Нива". Это позволяет обеспечить высокий уровень ремонтопригодности в полевых условиях без ущерба для эксплуатационных качеств. Мотовездеход полностью собран из комплектующих российского производства.

Экипаж насчитывает до четырех человек, при этом в кузове могут перевозиться различные грузы. Такие машины предназначены для рейдов, осуществления разведывательных действий, дозоров, перевозки грузов, эвакуации раненых и других задач на линии боевого соприкосновения.

В ходе тренировок с использованием новой техники военнослужащие отрабатывают различные сценарии боя, в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских БЛА.

Военные водители багги осваивают навыки управления внедорожника на полигоне в условиях, приближенных к боевым действиям, а также знакомятся с его конструкцией. Данные тренировки позволяют обеспечить живучесть личного состава и техники в ходе выполнения боевых задач.

Длина вездехода составляет 3,8 м, ширина – 1,9 м, высота – менее 1,9 м, клиренс – 180 мм, снаряженная масса – 620 кг, грузоподъемность – 600 кг, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
25.11.2025 02:38
Все любители вездеходов страны пересядут на Уланы и это навсегда, спасибо Брежневу и Косыгину за Автоваз.
0
Сообщить
