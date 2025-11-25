Еще много-много раз: как компания Blue Origin стремилась к звездам

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin вывела в космос два космических аппарата для изучения магнитосферы Марса. Первая ступень ракеты впервые успешно приземлилась на морскую платформу. ТАСС — о становлении нового игрока на рынке космических услуг

Компания Blue Origin основана в 2000 году американским миллиардером Джеффом Безосом, создателем компании Amazon, одним из богатейших людей на планете. 5 марта 2005 года совершил успешный полет экспериментальный аппарат Charon, созданный инженерами Blue Origin для исследования вертикальных режимов полета на реактивной тяге. Угловатая ферменная конструкция, приводимая в движение четырьмя турбореактивными двигателями с устройствами отклонения вектора их тяги, плавно поднялась на стометровую высоту, а затем приземлилась.

13 ноября 2006 года вертикально взлетел и успешно сел другой экспериментальный аппарат аэрокосмической компании Безоса — Goddard, названный в честь американского пионера ракетной техники Роберта Годдарда. Goddard выглядел как спускаемый аппарат космического корабля и был оснащен двигателем BE-1 производства Blue Origin, работавшим на перекиси водорода. Компания разрабатывает силовые установки — ключевой высокотехнологичный компонент ракет-носителей — самостоятельно или в кооперации с другими производителями.

Стартовый комплекс Blue Origin в штате Техас, США James Nielsen/ Houston Chronicle via Getty Images. Источник: © James Nielsen/ Houston Chronicle via Getty Images

В 2011 году состоялись испытания еще одного прототипа от Blue Origin, уже больше похожего на ракету, — PM-2. Цилиндрический аппарат со сферическим обтекателем был потерян во время второго испытательного полета на скорости, превышающей звуковую, и на высоте около 14 км.

В 2015 году Blue Origin приступила к тестовым запускам полноценного корабля, предназначенного для космического туризма. Он получил имя New Shepard в честь астронавта Алана Шепарда — первого американца, совершившего суборбитальный полет. Корабль состоит из возвращаемой ракетной ступени и отделяемой капсулы с пассажирами (до шести человек), спускающейся на парашютах. 29 апреля 2015 года New Shepard 1 достиг высоты 93,5 км и успешно вернулся на Землю, но ракетная ступень была потеряна. 23 ноября 2015 года New Shepard 2 поднялся немногим выше 100 км (по определению Международной авиационной федерации, именно на такой высоте начинается космическое пространство), а капсула и ракетный ускоритель благополучно приземлились.

20 июля 2021 года New Shepard впервые пересек границу космоса с пассажирами на борту. Полет, прошедший в автоматическом режиме, длился 11 минут, из которых три на борту была невесомость. В капсуле аппарата был сам основатель Blue Origin, его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Франк, прошедшая когда-то программу подготовки астронавтов, и 18-летний нидерландец Оливер Деймен. Полет стал рекордным: Франк стала самым пожилым человеком в истории, отправившимся в космос, Деймен — самым молодым.

Запуск ракеты-носителя New Shepard, 2021 год Joe Raedle/ Getty Images. Источник: © Joe Raedle/ Getty Images

Последовали регулярные запуски New Shepard с космическими туристами, на сегодняшний день аппарат совершил 36 полетов. 8 октября 2025 года нижнюю границу космического пространства пересекли очередные шесть человек. Таким образом, число землян, побывавших в космосе с помощью New Shepard, увеличилось до 86 человек. Цена билета не разглашается, однако известно, что программа конкурирует с компанией Virgin Galactic, у которой место в суборбитальном ракетоплане стоит $600 тыс.

Выход на орбиту

В 2014 году Blue Origin объявила о сотрудничестве с американской компанией United Launch Alliance (ULA) в вопросе совместной разработки национального двигателя для космических ракет-носителей. Дело в том, что американский носитель Atlas V использует российские жидкостные ракетные двигатели РД-180, от которых в США решили отказаться на фоне ухудшения американо-российских отношений. Декларировалось, что совместно созданный двигатель BE-4 будет использоваться в перспективных ракетах как ULA, так и Blue Origin. Забегая вперед: на сегодняшний день в Военно-воздушных силах США, одном из основных заказчиков ULA, считают, что это импортозамещение происходит "разочаровывающе медленно".

BE-4 пригодились для тяжелой ракеты-носителя New Glenn (имя выбрано в честь астронавта Джона Гленна), о создании которой стало известно в 2016 году. Ракета способна выводить до 45 т на низкую околоземную орбиту и 13 т — на геостационарную переходную, то есть может запустить и несколько спутников связи, и многотонные модули для перспективной орбитальной станции. Первая ступень, оснащенная семью BE-4, выполнена многоразовой и приземляется на морскую платформу, которая возвращает ее к месту старта. Платформа носит имя матери Безоса — Jacklyn. Втора ступень оснащена двумя двигателями BE-3U.

Для запусков New Glenn компания приступила к строительству собственной площадки на знаменитом космодроме мыса Канаверал. В 2017 году был заключен первый контракт на пусковые услуги Blue Origin с помощью новой ракеты, за ним последовали другие.

Ракета-носитель New Glenn Miguel J. Rodriguez Carrillo/ Getty Images. Источник: © Miguel J. Rodriguez Carrillo/ Getty Images

16 января 2025 года New Glenn совершила первый полет, успешно выйдя на орбиту. Первую ступень спасти не удалось. В ходе второго запуска ракеты 14 ноября текущего года стартовая ступень через 9 минут после взлета успешно приземлилась в центр платформы Jacklyn, плававшую в 600 км от места старта.

На перспективу

Компания Blue Origin заявляет несколько целей своей деятельности. Первая в списке — радикальное снижение стоимости "доступа к космосу". В этом, по мнению компании, поможет многократное использование ракет-носителей.

"Наши ракеты, New Shepard и New Glenn, были изначально спроектированы с учетом возможности повторного применения, — говорится на сайте компании. — Каждый аппарат сконструирован для вертикального взлета и посадки, что обеспечивает возможность повторно использовать первую ступень до 25 раз с минимальным восстановлением. Ракеты оснащены многоразовыми регулируемыми по тяге жидкостными двигателями".

Другая цель — использование ресурсов других небесных тел. "Дорога в космос будет проложена с опорой на безграничные сокровища Солнечной системы", — уверены в Blue Origin. К примеру, компания рассматривает возможность применения лунного грунта для постройки солнечных энергетических установок, изготовления электропроводки, получения кислорода для топлива и жизнедеятельности астронавтов. Изо льда, который предполагается найти на южном полюсе Луны, будет получен водород для заправки космических аппаратов.

Задача этого поколения — создать путь в космос, чтобы будущие поколения могли раскрыть свой творческий потенциал

Джефф Безос, основатель Blue Origin

Наконец, основанная Blue Origin некоммерческая организация Club for the Future стремится вдохновить молодежь, воспитав новые поколения ученых, инженеров, деятелей искусств. К примеру, с помощью организации любой желающий может отправить в космос рисунок о том, каким он представляет будущее, — почтовую открытку поместят в суборбитальный аппарат New Shepard, поднимут выше границы космического пространства и вернут отправителю со специальной отметкой. Также представители Club for the Future устраивают тематические лекции.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя Starship, 2023 год Official SpaceX Photos on Flickr/ CC BY-NC 2.0. Источник: © Official SpaceX Photos on Flickr/ CC BY-NC 2.0

Новый игрок

С началом успешных запусков New Glenn на рынке пусковых услуг появился конкурент компании SpaceX Илона Маска, ставшей символом частной инициативы в области космических программ. К тому же Blue Origin разрабатывает уже носитель сверхтяжелого класса. Его первая ступень будет оснащена девятью двигателями, а вторая — четырьмя. Объем полезной нагрузки под головным обтекателем увеличится на 70% по сравнению с существующим вариантом New Glenn, масса забрасываемого на орбиту груза вырастет до 70 т. Система Starship Маска еще внушительнее: предполагается, что 121-метровая ракета сможет поднимать 100–150 т, возвращая на Землю обе ступени. Однако ее испытания идут с переменным успехом, что может поставить под угрозу сроки реализации новой американской лунной программы — США собираются повторно высадить астронавтов на поверхность Луны в 2027 году. Безос же исповедует более прагматичный поэтапный подход к испытанию систем. Недаром девизом Blue Origin является фраза Gradatim Ferociter — в переводе с латыни "настойчиво, шаг за шагом". В числе планов аэрокосмической компании Безоса — создание коммерческой станции Orbital Reef. Предполагалось, что она начнет функционировать на орбите не позднее 2030 года, на ней собираются снять научно-фантастический фильм.

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) бьют тревогу: из-за фактического отсутствия собственной ракеты-носителя, а также отказа от сотрудничества с Россией космические программы Европы оказались в критической зависимости от Соединенных Штатов. "Нам срочно нужно догнать [SpaceX] и удостовериться, что мы представим многоразовую ракету-носитель на рынке относительно быстро", — заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер. В планах у Евросоюза — создать собственную группировку спутников связи, аналогичную Starlink от SpaceX, а для этого необходима собственная ракета. Космические программы собираются совместно развивать компании Airbus, Thales и Leonardo, консорциум может начать работы в 2027 году.

Россия обладает линейкой ракет-носителей от легких до тяжелых, пилотируемым кораблем, несколькими космодромами, собственной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с несколькими десятками аппаратов на орбите, телекоммуникационными спутниками, на конец 2027 года намечен запуск первого модуля перспективной Российской орбитальной станции.

Разрабатываются и отечественные многоразовые ракеты. В июне 2025 года глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов заявил, что на рубеже 2027–2028 годов планируется осуществить запуск перспективной ракеты "Амур" с возвращаемой первой ступенью.

Виктор Бодров