Embraer передала ВВС Венгрии второй самолет KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 24 ноября. Компания Embraer объявила о состоявшейся 21 ноября на авиабазе Кечкемет церемонии передачи командованию ВВС Венгрии второго многоцелевого самолета KC-390 "Миллениум" (б.н. 611).

В мероприятии принял участие министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий.

После поставки второго KC-390 Венгрия стала первым оператором, получившим все законтрактованные самолеты. Страна является вторым оператором данного самолета в составе НАТО.

KC-390 ВВС Венгрии стали первыми в мире, оснащенными модульным медицинским отделением интенсивной терапии, обладающим возможностью погрузки и выгрузки на борт самолета.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Венгрии в ноябре 2020 года заключило с компанией Embraer контракт на поставку двух многоцелевых самолетов KC-390 "Миллениум", предназначенных для замены устаревших Ан-26. Самолеты выполнены в конфигурации для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и выполнения функций медицинской эвакуации.

Контракт также включает обучение пилотов и технических специалистов, поддержку и другие услуги. Закупка позволит усилить возможности ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе, десантирования и медицинской эвакуации. C-390 также могут применяться для поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

Сборка первого самолета KC-390 (б.н. 610) для ВВС Венгрии началась в ноябре 2021 года. Он был передан заказчику 5 сентября 2024 года.

KC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Объем грузового отсека самолета (включая рампу) – 170 куб.м. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. Практический потолок составляет 11 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов.