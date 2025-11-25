Конвертопланы производства КНР.

Конвертоплан – винтокрылый летательный аппарат (ЛА) изменяемой конфигурации, способен выполнять горизонтальный полет, зависать в воздухе, совершать вертикальный взлет и посадку за счет поворота роторов. На крейсерском этапе тяга обеспечивается за счет винта, а подъемную силу создают крылья.

Данный тип ЛА применяется в гражданских и военных целях для развертывания сил на большие расстояния, реагирования на чрезвычайные ситуации, реализации пассажирских и грузовых перевозок, поисково-спасательных работ, тушения пожаров с воздуха, проведения военных операций в регионах со сложным рельефом местности. В будущем предполагается применять конвертоплан в качестве воздушного такси.

Преимущества конвертопланов

По мнению китайских специалистов, преимуществами ЛА изменяемой конфигурации являются:

большая дальность полета по сравнению с вертолетами;

более высокая скорость полета по сравнению с вертолетами;

более высокая маневренность по сравнению с самолетами;

более низкий расход топлива по сравнению с самолетами;

высокая адаптивность к окружающей среде;

высокая полезная нагрузка;

способность летать на большие расстояния без дозаправки.

Существующие проблемы и пути решения

К недостаткам конвертопланов специалисты относят:

более низкую маневренность и способность зависания по сравнению с вертолетом;

высокие эксплуатационные расходы;

сложную систему управления полетом;

сложные и изменчивые аэродинамические характеристики на этапе смены режима полета;

недостаток опыта эксплуатации и обслуживания конвертопланов;

высокие затраты на НИОКР и производство.

Согласно «Плану реализации инновационных решений для оборудования авиации общего назначения (2024–2030 ггода)» основными задачами в области строительства конвертопланов являются электрификация навигационного оборудования, повышение плотности энергии аккумулятора и удельной мощности электродвигателя. Также в целях улучшения летно-технических характеристик (ЛТХ) ЛА данного типа предлагается повысить надежность системы управления сменой режима полета, снизить массу ЛА, сократить расход топлива, увеличить дальность полета, снизить затраты на производство посредством коммерческих заказов и расширить эксплуатационные возможности гражданского и военного применения.

Конвертоплан Lanying R6000

Lanying R6000 – беспилотный конвертоплан двухроторной компановки, разработанный Shenzhen United Aircraft Technology Co., Ltd. при участии Beijing AVIC Intelligent Technology Co., Ltd. Проект конвертоплана разработан в 2013 году. Целями разработки являются стимулирование экономики малых высот, развитие потенциала малой авиации, развитие воздушного туризма, увеличение пассажирских и грузовых перевозок в низковысотном воздушном пространстве.

Первый экземпляр Lanying R6000 был собран в авиационном промышленном парке в года Уху провинции Аньхой. Впервые конвертоплан представлен в ноябре 2024 года на 15-ой Китайской международной авиационно-космической выставке в г. Чжухай.

Серийное производство Lanying R6000 планировалось запустить в июне 2025 года на производственной базе в г. Чэнду. Контракты на покупку конвертоплана подписаны более чем с 10 иностранными компаниями на сумму до 1 млрд. юаней.

Конвертоплан Lanying R6000 в горизонтальном полете

Конструктивные особенности Lanying R6000

Фюзеляж Lanying R6000 представляет собой полумонококовую конструкцию, выполненную из металла и композитных материалов, внешняя оболочка имеет гладкую и обтекаемую форму.

На законцовках основных крыльев установлены два турбовальных двигателя, каждый из которых оснащен механизмом поворота гондолы двигателя для облегчения изменения конфигурации во время полета. Центральная часть крыла расположена над фюзеляжем. Дверь грузового отсека установлена ​​с левой стороны. Конвертоплан имеет конструкцию с двойным вертикальным хвостовым оперением, горизонтальное хвостовое оперение изогнуто вверх.

Летно-технические характеристикиLanying R6000:

длина - 11.832 м;

высота (режим вертолета) - 5.326 м;

ширина (включая ротор) - 17,5 м;

диаметр лопасти - 7,5 м;

максимальная взлетная масса - 6100 кг;

максимальная полезная нагрузка - 2000 кг;

крейсерская скорость - 550 км/ч;

практический потолок - 7620 м;

практическая дальность - 4000 км;

высота висения вне влияния земли - 2000 м;

радиус действия - 1500км;

площадь грузового пространства - 7,6 м³;

полезная нагрузка - до 10 пассажиров;

двигатель – 2 турбовальных AES100 (предположительно).

Lanying R6000 способен реализовывать пилотируемое управление. Беспилотный полет регулируется специалистами с наземной станции управления. При этом один оператор способен контролировать одновременно до 6 конвертопланов.

R6000 предназначен для выполнения воздушных и логистических перевозок, в частности осуществления морской и дальнемагистральной доставки, аварийно-спасательных операций в районах со сложным рельефом местности, обладает высоким потенциалом применения в военных целях.

Преимущества конвертоплана Lanying R6000:

большая дальность и высокая скорость полета;

большая грузоподъемность;

интеллектуальная система управления;

высокая безопасность полета (уровень отказов составляет менее );

высокая адаптивность к окружающей среде (защищен от обледенения, обладает 8-уровневой ветроустойчивостью и молниезащитой).

Китайские аналитики отмечают, что, по сравнению с конвертопланом V-22 Osprey производства США, модель R6000 обладает большей надежностью и безопасностью, имеет меньшие размеры.

Отличительной особенностью Lanying R6000 является вращение передней части гондолы, на которой находится втулка трехлопастного воздушного винта, вместо вращения всей гондолы двигателя, как у V-22.

Планируемая модернизация Lanying R6000

По мнению китайских специалистов, перед разработчиками Lanying R6000 стоят следующие задачи:

упрощение конструкции конвертоплана с целью повышения безопасности полета и облегчения технического обслуживания;

повышение энергоэффективности;

увеличение устойчивости ЛА при смене режима полета;

повышение грузоподъемности;

оснащение системы управления полетом улучшенными технологиями с применением искусственного интеллекта;

увеличение скорости полета.

Конвертоплан Rainbow-10

Rainbow-10 (CH-10) – конвертоплан с поворотным ротором, разработанный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники. Впервые представлен в 2018 году на авиасалоне в г. Чжухай. Более ранние модели БПЛА Rainbow были поставлены в другие страны и успешно применялись в локальных конфликтах на Ближнем Востоке.

Rainbow-10 имеет внешнее сходство с конвертопланом V-22 Osprey производства США, при этом есть конструктивное различие, заключающееся в расположении двигателей. Поршневой двигатель Rainbow-10 встроен в фюзеляж, а 2 двигателя Osprey установлены на законцовках крыльев,

что явилось причиной частых аварий конвертоплана. Ротор Rainbow-10 приводится в движение трансмиссионным валом, что обеспечивает благоприятные условия работы двигателя и устраняет дополнительные угрозы безопасности.

Конвертоплан Rainbow-10

Летно-технические характеристикиRainbow-10:

крейсерская скорость -150 км/ч;

максимальная скорость - 320 км/ч;

статический потолок вне зоны действия земли — 3000 м;

практический потолок - 7000 м;

максимальный взлетный вес - 450 кг;

размах крыла - 6,7 м;

время полета - 7 часов (с грузом 50 кг)

двигатель – турбовальный AES100 мощностью 1000 кВ.

Модель Rainbow-10 на авиасалоне в г. Чжухай

Rainbow-10 применяется для сопровождения крупных и средних надводных кораблей ВМС и подразделений СВ. Аппарат способен эффективно выполнять задачи по разведке, обнаружению целей, ретрансляции связи, осуществлению логистических перевозок, оказанию огневой поддержки, проведению поисково-спасательных операций, обеспечению информационной безопасности. БПЛА Rainbow-10 может быть развернут на кораблях.

Преимущества БПЛА Rainbow-10:

большая грузоподъемность;

высокая точность;

высокая аэродинамическая эффективность;

высокая продолжительность полета;

высокая надежность.

Конвертоплан ZN-1

ZN-1 – пилотируемый двухместный конвертоплан небольших размеров с максимальным взлетным весом менее 4000 кг. Впервые представлен в 2023 года на выставке Direct Aircraft Expo в г. Тяньцзинь. Разработан на основе конвертоплана V-22 Osprey производства США, оба имеют ротативные двигатели и складные винты.

Модель конвертоплана ZN-1

Конвертоплан ZN-1 обладает широкими возможностями применения как в гражданской, так и в военной сфере для полетов на малых высотах с целью реализации логистических перевозок, реализации разведывательной, правоохранительной и поисково-спасательной деятельности.

Общая оценка значимости конвертопланов производства КНР

Китайские аналитики отмечают, что в ближайшее время исследования в области разработки и строительства конвертопланов будут расширены. При этом особое внимание будет уделяться проектированию соответствующих двигателей для крупнотоннажных конвертопланов и разработкам новых видов энергоснабжения БПЛА.

По мнению китайских специалистов, Lanying R6000 будет пользоваться большим спросом у отечественных и иностранных компаний, однако конвертоплан требует проведения большего количества испытательных полетов, а также совершенствования конструкции и ЛТХ.

Источник: специализированные издания КНР