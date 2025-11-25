Новейший российский истребитель Су-30СМ2 доминирует на украинском фронте (Military Watch Magazine, США)

MWM: обновленные модели Су-30СМ2 вызывают интерес у международных заказчиков

Российский истребитель Су-30СМ2 показал отличную эффективность в боевых условиях, подтвердив свои тактико-технические преимущества, пишет MWM. Он получил новейшую РЛС и двигатель с отклоняемым вектором тяги, превосходя по ряду параметров даже более дорогие аналоги.

Новейший тип истребителя в арсенале Вооруженных Сил России Су-30СМ2 проходит интенсивные боевые испытания с момента поставок в начале 2022 года. Активная фаза конфликта на Украине, начавшаяся всего через несколько недель после ввода модели в эксплуатацию, предоставила значительные возможности для дальнейшего совершенствования оперативно-тактического развертывания.

Новые подробности об эффективности истребителя на театре военных действий представлены "Ростехом" — государственным конгломератом по экспорту вооружений. "Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки Patriot. Эти машины имеют отличные летно-технические характеристики и широкую номенклатуру самого актуального авиавооружения. Благодаря новой мощной РЛС Су-30СМ2 может „видеть“ дальше и точнее, что облегчает работу экипажа. А передовая система РЭБ позволяет истребителю эффективно противодействовать оружию противника", — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале.

Су-30СМ впервые поступил на вооружение ВВС России в 2012 году. За одиннадцать лет до этого была прекращена разработка амбициозного советского проекта Миг 1.42 (1.44) — он должен был стать первым российским истребителем пятого поколения. Более консервативная программа Су-57 также испытывала серьезные задержки в реализации. Самолет разрабатывался как усовершенствованная модификация самого боеспособного истребителя времен СССР, сумевшего завоевать господство в воздухе — Су-27. Программа Су-30СМ имела незначительные затраты на разработку, поскольку по характеристикам он был очень близок к Су-30МКИ — эксклюзивной модели, которая в 2002 году впервые поступила на службу в Индию. Позднее Hindustan Aeronautics Limited начала их сборку по лицензии.

Спустя десять лет после ввода в эксплуатацию Су-30СМ, модификация Су-30СМ2 была принята на вооружение с обновленной авионикой и интеграцией нового двигателя АЛ-41Ф-1С. Последний разрабатывался под фюзеляж Су-35, что значительно улучшило максимальную дальность полета, боевые летные характеристики и совокупную мощность бортовых систем.

Двигатели Су-30СМ2 требуют значительно меньшего технического обслуживания и имеют больший ресурс, чем у предыдущей серии АЛ-31. Они также оснащены трехмерным отклоняемым вектором тяги, что обеспечивает крайне высокую маневренность на малых скоростях. Поскольку стоимость истребителя примерно на 70% ниже, чем у Су-35, при этом он значительно проще в обслуживании и имеет меньшие расходы на содержание. Машина оказалась весьма привлекательным вариантом как для российских ВКС, так и для иностранных заказчиков. Возможности данной модели в целом сопоставимы с характеристиками Су-35, особенно при выполнении задач, не связанных непосредственно с воздушным боем.

Одновременно с наращиванием производства проходит активная модернизация старых версий Су-30СМ до стандарта Су-30СМ2. Заказчиком при этом выступают не только российские ВКС, но и армия союзной Белоруссии. Ожидается, что обновленные модели вызовут интерес у международных заказчиков, поскольку устаревшие двигатели АЛ-31, которых, согласно открытым источникам, Москва экспортировала в количестве почти 400 единиц, постепенно нуждаются в замене.

Будучи крупнейшими иностранными покупателями российского вооружения, Индия и Алжир наверняка закажут двигатели АЛ-41Ф-1С в ближайшем будущем, а также заинтересуются усовершенствованием авионики для своих истребителей. Несмотря на то, что вся линейка Су-30 считается крайне успешными боевыми машинами на экспортном рынке, не стоит списывать со счетов расширение производства Су-57. По последним данным Нью-Дели планирует закупить у Москвы не менее 100 единиц флагманского истребителя, что, вероятно, изменит расклад сил.