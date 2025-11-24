Созданного в РФ антропоморфного робота предложили отправить в космос

Данные космические роботы будут работать от обычных литиевых аккумуляторов

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 23 ноября. /ТАСС/. Ученые из МФТИ и Института космических исследований РАН активно обсуждают возможность отправки в космос разработанного в МФТИ антропоморфного робота "СЕРВАНТ", обладающего необычно тихой и естественной походкой, во время испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Об этом ТАСС сообщил профессор МФТИ Азер Бабаев на презентации робота в технопарке Физтех-лицея имени Капицы.

"У нас уже были контакты такого рода с Институтом космических исследований. Речь шла о том, что в рамках подготовки к будущим российским лунным миссиям будут проводиться запуски прототипа пилотируемого корабля. Первые подобные пуски будут идти без человека, и у нас возникла идея, что вместо пилота можно в подобный корабль посадить нашего робота. Еще не известно, какое решение будет в конечном итоге принято, но мы уже обсуждали эту возможность", - отметил ученый.

По его словам, созданный в МФТИ антропоморфный робот, напоминающий по габаритам и массе взрослого человека, идеально подходит для изучения того, насколько удобной и возможной будет работа внутри корабля и за его пределами в условиях космоса. Как отметил профессор, данные космические роботы будут работать от обычных литиевых аккумуляторов, так как они способны вырабатывать большие пиковые токи, однако он и не исключает того, что для длительных полетов будут созданы принципиально новые батареи, в том числе ядерные источники питания.

"Мы начали заниматься роботами еще в 2018 году, а разработка этой машины началась четыре года назад, после победы нашей студенческой команды на чемпионате мира по футболу для гуманоидных роботов. Эта победа помогла нам получить государственный грант на постройку робота размером с взрослого человека с "естественной" манерой передвижения. Благодаря применению ИИ, нам удалось решить эту задачу в рамках полностью государственного проекта и в каких-то моментах даже перегнать наших китайских коллег", - отметил профессор Бабаев.

По его словам, разработанные российскими учеными алгоритмы более чем конкурентоспособны. В частности, недавно инженерам из МФТИ удалось победить на одном из соревнований, которое проходило в Южной Корее, используя отечественное программное обеспечение для управления работой китайского робота. Российским ученым удалось поставить рекорд мира по скорости бега антропоморфной машины и обойти аналогичные машины, произведенные в Китае, но работавшие на другом ПО.

Как отметил профессор Бабаев, прогресс в развитии российского антропоморфного робота ограничивается тем, что пока ученые собрали только один экземпляр данной машины, что не позволяет инженерам идти на риск при совершенствовании робота. Появление второго или третьего робота позволит разработчикам ускорить разработку и сделать данную машину более быстрой и ловкой, а также разработать ее облегченную модель, которая могла бы принимать участие в международных соревнованиях и конкурировать с китайскими аналогами.

О роботе

Робот "СЕРВАНТ" был представлен публике на III Международном фестивале робототехники RoboScience Hackathon 2025, который проходит на этой неделе в подмосковном технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В рамках этой демонстрации российский антропоморфный робот и три китайских машины аналогичного класса приняли участие в коротком коллективном "забеге", а отечественный робот также выстрелил из лука по мишени.

Отличительной особенностью российского робота является уникальная схема ног этой машины, в рамках которой все моторы вынесены в область бедра, а колено и голеностоп робота устроены таким образом, что это позволяет ему выполнять эффективные махи ногой и совершать максимально и плавные мягкие шаги. Благодаря этому робот не "топает", как большинство других машин такого рода, созданных в Китае и других зарубежных странах.