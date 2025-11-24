MWM: ВС РФ уничтожают ПВО Украины быстрее, чем Запад успевает их производить

Журнал подчеркнул снижающуюся эффективность систем Patriot в ходе украинского конфликта из-за высокой эффективности оперативного-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Темпы уничтожения украинских систем ПВО вооруженными силами России превысили коллективные возможности стран Запада по их производству. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

По его информации, стоимость каждой системы Patriot оценивается примерно в $2,5 млрд, что делает ее одной из самых дорогих систем вооружения, используемых Вооруженными силами Украины, при этом финансирование поставок было особенно обременительным для Германии и других стран Западного блока.

Отмечается, что план, по которому администрация президента США Дональда Трампа передвинула ФРГ вперед Швейцарии в очереди для поставки с конвейера зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину, привел к задержкам в пополнении запасов поставляемых систем ПВО.

MWM также подчеркнул падающую эффективность систем Patriot в ходе конфликта на Украине из-за высокой эффективности оперативного-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".