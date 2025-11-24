Страны НАТО присматриваются к новым подводным беспилотникам (Newsweek, США)

Войти
Необитаемый подводный аппарат BPAUV
Необитаемый подводный аппарат BPAUV.
Источник изображения: © Фото : Wikimedia Commons/Mierlo

Newsweek: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе подводными дронами

НАТО в срочном порядке запускает проект подводных дронов-охотников, пишет Newsweek. Немецкие разработчики создали "Серую акулу" всего за полтора года, заявив, что ждать больше нельзя. Главная цель — защита ключевой инфраструктуры и охота на российские подлодки.

Элли Кук

Несколько европейских стран — членов НАТО задумались о том, чтобы оснастить свои военно-морские силы новыми подводными беспилотниками повышенного радиуса действия для защиты ключевой инфраструктуры и охоты на российские подлодки.

Пара беспилотных летательных аппаратов, известных под общим названием GreyShark ("Серая акула"), была разработана немецкими компаниями Euroatlas и EvoLogics для наблюдения и сбора разведывательных данных, включая информацию о жизненно важных трубопроводах и кабелях, проложенных по морскому дну.

Компании заявляют, что автономные подводные аппараты также могут использоваться для обнаружения мин и противолодочных операций. Многие страны НАТО вкладывают значительные средства в противолодочную оборону, и в этом месяце альянс провел учения по этой теме в Балтийском море.

Обе версии беспилотника в форме пингвина — с меньшей дальностью под названием Bravo и с большим радиусом под названием Foxtrot на водородных элементах — проходят испытания в Балтийском море у побережья северной Германии.

Euroatlas отказалась уточнить, какие страны задумались о приобретении беспилотника, но сообщила, что несколько стран региона проявили разный уровень интереса к развитию автономных подводных аппаратов. По словам заинтересованных лиц, азиатские клиенты также задумались о приобретении этой технологии.

Немецкий военный источник, подтвердивший журналу Newsweek интерес к беспилотнику со стороны ВМС Германии, назвал автономные подводные аппараты "полезным средством".

Бременская компания Euroatlas заявила, что сконструировала подводные беспилотники всего за полтора года, поставив во главу угла скорость, а не тщательную разработку. Это произошло на фоне того, что страны НАТО по всему миру вкладывают значительные средства в оборону — подчас впервые за десятилетия.

"В прошлом у нас было много времени, но не было денег, — сказал управляющий директор Euroatlas Ойген Цемниевски в интервью Newsweek в ходе демонстрации GreyShark на борту судна в Балтийском море близ города Эккернферде на севере Германии. — Теперь у нас много денег, но нет времени".

В июне страны НАТО обязались довести основные расходы на оборону до 3,5% ВВП, причем эти средства пойдут на закупку новой военной техники и других возможностей. Еще 1,5% пойдут направлены на расходы, связанные с обороной косвенно, в частности, на инфраструктуру, которая может понадобиться вооруженным силам.

Возвращение в президентское кресло Дональда Трампа положило конец давней зависимости Европы от возможностей США, вынудив континентальных членов альянса активнее вкладываться в собственную оборону, хотя некоторые аналитики и наблюдатели полагают, что даже нынешние темпы инвестиций в вооруженные силы могут оказаться недостаточными.

"Европейским военным нужно что-то прямо сейчас, — сказал Цемниевский. — По-хорошему, им это было нужно еще вчера. Если вас нет на рынке, вы не существуете — и точка".

Утверждается, что беспилотник Foxtrot GreyShark оснащен 17 датчиками различных типов, способен проводить под водой до 16 недель автономно, не нуждается в направляющих указаниях оператора и самостоятельно решает, когда переключаться с наблюдения за кабелями на охоту за подводными лодками.

В январе НАТО заявила, что усилит присутствие в Балтийском регионе, задействовав больше фрегатов и морских патрульных самолетов в ответ на серию предполагаемых диверсий в регионе. В ноябре и декабре 2024 года было перерезано или повреждено несколько подводных кабелей, в том числе четыре кабеля передачи данных и крупная линия электропередачи 25 декабря.

В октябре финский суд прекратил дело против экипажа танкера Eagle S, плававшего под флагом Островов Кука, которому ранее были предъявлены обвинения в злоумышленном причинении вреда и вмешательстве в работу инфраструктуры при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура утверждала, что танкер, который приписывают к "теневому флоту" России, созданного для обхода санкций, намеренно протащил свой якорь по морскому дну на протяжении примерно 56 миль (примерно 90 километров — прим. ИноСМИ). Экипаж свою вину отрицал.

По оценкам, 98% всех мировых данных передаются по подводным кабелям протяженностью более миллиона километров, и эти обширные сети уязвимы для повреждения или диверсий.

"Ждать больше нельзя"

Балтийское море иногда называют озером НАТО из-за того, что почти вся береговая линия принадлежит членам альянса. Но остается Калининградский эксклав, где базируется Балтийский флот России, мощные системы радиоэлектронной борьбы, сухопутные войска и ракетные комплексы.

По оценкам западных спецслужб, всего через несколько лет Россия сможет начать полномасштабное вооруженное нападение на одно из государств НАТО, и, скорее всего, жертвой станут прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва.

"Угроза существует уже сейчас, а не появится через 10 или 15 лет, — сказал Цемниевски. — Ждать больше нельзя".

По словам официальных лиц, Россия регулярно проводит гибридные операции против альянса — их еще относят к "серой зоне". Гибридная война не ограничивается традиционными вооруженными столкновениями и может включать в себя диверсии на ключевых объектах инфраструктуры, таких как трубопроводы и кабели, операции по срыву выборов, распространение дезинформации и кибератаки.

Цемниевски сказал, что Foxtrot GreyShark осматривает 4 800 квадратных километров морского дна за четыре месяца работы, а "косяк" из шести дронов сможет отслеживать любые изменения в важнейшей инфраструктуре — будь то трубопроводах или кабелях.

По словам Цемниевски, охватить всю подводную инфраструктуру "будет нелегко", но "определенно выполнимо".

