Трамп заявил о масштабных продажах оружия НАТО для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна занимается продажей крупной партии вооружения НАТО, предназначенной для дальнейшей передачи на Украину.

США продолжают активные продажи вооружения стандартов НАТО, предназначенного для отправки на Украину, заявил президент Дональд Трамп, передает РИА "Новости". В воскресенье глава государства опубликовал соответствующее сообщение в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пишет: "США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине".

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на программу PURL. Польша планирует направить эти средства на закупки американского вооружения.

Ольга Иванова