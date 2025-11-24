Войти
Деловая газета "Взгляд"

Трамп заявил о масштабных продажах оружия НАТО для Украины

Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: @ Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна занимается продажей крупной партии вооружения НАТО, предназначенной для дальнейшей передачи на Украину.

США продолжают активные продажи вооружения стандартов НАТО, предназначенного для отправки на Украину, заявил президент Дональд Трамп, передает РИА "Новости". В воскресенье глава государства опубликовал соответствующее сообщение в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пишет: "США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине".

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на программу PURL. Польша планирует направить эти средства на закупки американского вооружения.

Ольга Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Польша
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
