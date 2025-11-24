СМИ: США помогут Украине построить «стену безопасности» в зоне СВО

WP: США с союзниками помогут Украине построить стену на линии соприкосновения

Власти Соединенных Штатов вместе с союзниками готовы помочь Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения на востоке страны в случае мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В публикации не приводятся подробности, указывая лишь, что при возведении «стены» будут использовать продвинутые технологии.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника писало, что представители США и Украины во время запланированных переговоров в Женеве планируют согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп сделал 27 ноября крайним сроком, до которого Украина должна согласиться с его новым планом по урегулированию конфликта. Глава Белого дома добавил, что Киев в скором времени потеряет территории, которые все еще контролирует. В том числе «неизбежно лишится оставшихся частей Донбасса». По данным газеты The Washington Post, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится, США могут прекратить поддержку.

Также Трамп отметил, что президент России Владимир Путин «не ищет новой войны». Однако говоря о санкциях, американский лидер заявил, что США не планируют в ближайшее время отменять «очень мощные» рестрикции в отношении продажи российской нефти. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

Анфиса Дубровская