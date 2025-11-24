«Мы проводили разведку». Британия подготовила план отправки войск на Украину

Великобритания заявила о готовности отправить свои войска на Украину

Великобритания подготовила план отправки войск на Украину, сообщил министр обороны страны Джон Хили. По его словам, Лондон провел разведку на Украине и знает, какие подразделения задействует. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что заявление Хили направлено на срыв плана Дональда Трампа, поскольку он не предполагает введение войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания утвердила план размещения своих войск на территории Украины, чтобы быть готовой к их быстрому развертыванию в случае возобновления мирных переговоров, сказал глава британского министерства обороны Джон Хили в беседе с Bloomberg.

Весь процесс подготовки проходил в рамках «Коалиции готовности» с участием 30 стран во главе с Великобританией и Францией. Лондон несколько раз отправлял посланников на Украину, чтобы изучить потребность страны и установить места, где разместят штабы войск.

«Мы проводили разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения задействуем, как их развернуть и какие роли они будут играть», — сказал Хили.

По словам министра, планы еще будут корректировать в зависимости от условий мирного соглашения. Он добавил, что, когда наступит мир, Великобритания будет готова помочь, чтобы обеспечить завершение военных действий в долгосрочной перспективе.

Британия хочет восстановить ВСУ

По данным Bloomberg, 19 ноября в Киеве прошли переговоры делегаций США и Украины в связи с новой попыткой американского президента Дональда Трампа решить украинский кризис. Американцы показали план урегулирования конфликта из 28 пунктов, который включает уступку Донбасса и ограничение численности украинской армии.

»НАТО не будет размещать свои войска на Украине», — гласит один из пунктов плана. Россия также неоднократно выступала против размещения иностранных войск на Украине.

Хили заявил, что «воодушевлен» новостями о прибытии американской делегации в Киев, добавив, что Лондон поддержит усилия Трампа по решению кризиса. Он отметил, что Великобритания даже будет готова потратить $130 млн — эта сумма покроет первоначальные расходы на отправку западных войск.

«Хотя Великобритания входит в число стран, заявивших о готовности разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения, она намерена разместить их вдали от линии фронта. Великобритания обучает украинских военных на своей территории с начала конфликта, но хочет иметь возможность обучать украинских военных внутри страны», — сказано в материале.

Согласно плану Великобритании, уже после развертывания сил создадут координационную группу, которую будет курировать британский офицер. Они предоставят специалистов, которые помогут восстановить украинскую армию и обеспечат патрулирование воздушного пространства для возобновления нормального международного авиасообщения. Кроме этого, Лондон вместе с Турцией, Румынией и Болгарией займутся разминированием и обеспечиванием безопасности на Черном море.

Войска уже на Украине

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что Великобритания уже отправила свои войска на Украину:

«Когда говорят, что будут отправлять войска, обычно эти войска уже там находятся».

Колесник добавил, что в данный момент ЕС и США не могут прийти к общему решению для урегулирования кризиса, они хотят разных вещей.

«В это время наши войска потихонечку поддавливают противника. Спокойно, ритмично, как говорит наш президент, потому что бережем людей. Решаем свои задачи. То есть здесь все в соответствии с наукой», — заключил Колесник.

«Война заявлений»

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» назвал высказывание Хили «войной заявлений»:

«Согласно проекту мирного плана Соединенных Штатов, информацию о котором мы получили из западной прессы, присутствие на Украине иностранных войск не предполагается. Кроме того, отправка британских военных на Украину категорически неприемлема для России. На мой взгляд, слова Хили — это пока некая война заявлений, направленная на то, чтобы сорвать предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта».

Дробницкий считает, что европейцы приложат все усилия, чтобы не допустить реализации плана Трампа. Кроме этого, в данный момент Лондон не готов вводить войска на Украину, но намекает американцам, что такое возможно.

Немецкий политолог Александр Рар сказал NEWS.ru, что ЕС будет настаивать на размещении войск на Украине. Однако это решение может вызвать разлад внутри НАТО.

«США не пустят европейцев в Западную Украину, а Европа может не принять мирный план и вместо ухода от антироссийских санкций, наоборот, усилить их. Но на самом деле европейцы без США ничего делать не могут, они здесь беспомощны. Им придется согласиться с планом, но они еще долго будут пребывать в состоянии шока», — считает Рар.

