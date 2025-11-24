Вячеслав Дзиркалн: «Алмаз-Антей» получает обратную связь о «Торах» на передовой»

Боевое применение зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» в зоне проведения специальной военной операции показало высокую результативность этих ЗРК, как предыдущего поколения - «Тор-М1», так и новой модификации комплекса – «Тор-М2».

Об этом заявил заместитель генерального директора оборонного холдинга «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн в ходе открытия Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

Заместитель генерального директора оборонного холдинга «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Источник: https://kupolcool.ru/

Эффективность зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» подтверждена их успешным применением против беспилотных летательных аппаратов противника, отметил Вячеслав Дзиркалн.

«Не просто высокая эффективность, а высокая гарантированность уничтожения БПЛА доказана опытом боевого применения», - сказал Вячеслав Дзиркалн, добавив, что боевые «Торы» проявили в зоне проведения СВО «уникальные технические возможности» при уничтожении средств воздушного нападения.

Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» отметил, что комплексы семейства «Тор» обладают особенностями, которые положительно отличают их от зарубежных аналогов.

Например, комплексы семейства «Тор» оборудованы вертикальным пуском зенитных управляемых ракет. Причем, начиная с модификации «Тор-М2У», комплексы способны наносить ракетный удар, двигаясь на скорости до 40 км/час.

«Несомненно, экспортный потенциал изделий семейства «Тор» очень высок и до конца не раскрыт, - заявил Вячеслав Дзиркалн. - «Торы» обладают целым рядом уникальных особенностей и преимуществ: стрельба в движении, в том числе по высокоманевренным целям, вертикальный пуск, минимальное время реакции».

Отметим, что ЗРК семейства «Тор» предназначены для прикрытия сухопутных соединений и гражданских объектов от ударов вражеских самолетов и вертолетов, противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб и снарядов РСЗО, а также различных типов БПЛА, в том числе использующих тактику «роя беспилотников».

Самая новая модификация - зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» - стоит на вооружении Вооруженных сил России с 2016 года. Как и предыдущие версии «Тора», новый ЗРК разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».

«Не секрет, что на полях СВО нашим средствам ПВО в целом безуспешно противостоят разработки многих стран мира, - в основном входящих в НАТО», - рассуждает Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, при выборе того или иного варианта зенитного ракетного комплекса семейства «Тор» имеют определяющее значение площадь обороняемой территории потенциального заказчика, и его финансовые возможности.

Ранее Вячеслав Дзиркалн отмечал, что российский модульный ЗРК «Тор-М2КМ» доработали с учетом вызовов специальной военной операции.

«Идея доработки модульного варианта «Тора» получила развитие именно благодаря специальной военной операции. Когда понадобилась защита наших кораблей небольшого водоизмещения, не оборудованных системой противовоздушной обороны, то был предложен вариант использования «Тора» на море», - отметил он.

По словам Вячеслава Дзиркална, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» постоянно получает обратную связь с передовой, и обладает оперативной информацией о том, как ижевские «Торы» показывают себя в боевой работе.

«Естественно, что всю информацию, которую мы получаем, наши конструкторы и инженеры анализируют, и вносят необходимые улучшения в эту технику», - отмечает заместитель генерального директора оборонного холдинга «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.