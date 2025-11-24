Bild: европейские лидеры намерены откорректировать четыре пункта мирного плана

Европа не может допустить, чтобы переговоры по Украине велись без ее участия, пишет Bild. Европейские лидеры и Зеленский намерены откорректировать несколько пунктов мирного плана Трампа. Они касаются территорий, численности ВСУ и гарантий безопасности.

Флориан Каин (Florian Kain), Роман Айхингер (Roman Eichinger), Лиза Виндольф (Lisa Windolph)

В воскресенье в Женеве состоится встреча с представителями Трампа.

Отказ от принуждения к миру! Германия и другие ведущие сторонники Украины отвергли — в его нынешнем виде — состоящий из 28 пунктов план прекращения конфликта. Хотя представленный проект задает основу, тем не менее над ним необходимо продолжать работать, говорится в совместном заявлении, опубликованном "на полях" саммита "Большой двадцатки". КРОМЕ ТОГО, нельзя допустить, чтобы границы могли меняться насильственным способом.

Говоря по существу, европейцы хотят иметь право голоса! Как ожидается, уже в воскресенье в Женеве состоится встреча представителей ведущих европейских государств.

В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц в совместном заявлении с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским подчеркнул, что любое соглашение, касающееся европейских государств, ЕС или НАТО, требует "одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников".

"Россия развязала незаконный конфликт. Теперь Россия должна, наконец, положить конец этой агрессии, которая принесла ужасные человеческие страдания Европе", — заявил Мерц, как следует по данным источников из правительственных кругов, присутствующих в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

Необходимо изменить следующие пункты

По имеющейся у BILD информации, планируется внести изменения как минимум в четыре пункта плана.

· Европейцы не оценили предложения Трампа по разделу территории. Предполагается, что Украина должна будет полностью уступить России стратегически важные территории, такие как Донбасс, а также и Крым.

· Кроме того, возможно, будет пересмотрено требование о сокращении численности украинской армии, которая и так безнадежно уступает по этому показателю россиянам.

· Канцлер также захочет дать понять представителям Трампа, что гарантии безопасности, которые Россия должна предоставить Украине, возможно, не будут стоить той бумаги, на которой они были бы написаны. Потому что подобные договоренности уже были достигнуты в 1994 году. [Тогда] Украина отказалась от своего значительного арсенала ядерного оружия и все же в конечном счете Россия начала свою специальную военную операцию (в Будапеште было принято совместное заявление руководителей России, Великобритании, США и Украины, в котором подтверждалась значимость обязательств, призванных противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма. Украинская сторона эти обязательства не выполнила, что и послужило началу СВО. — Прим. ИноСМИ).

· Особое раздражение вызывают у Мерца идеи Трампа относительно замороженных российских активов (объемом порядка 300 миллиардов евро). Трамп хочет не просто направить 100 миллиардов долларов на инвестиции на местном уровне [в экономику Украины], из которых США получили бы 50% от прибыли. На эти средства также планируется создать новый российско-американский инвестиционный механизм. То есть таким образом Путин еще бы и извлек выгоду из своей специальной военной операции. До сегодняшнего дня Мерц был одним из основных сторонников инициативы по предоставлению Украине гигантского кредита на восстановление, который должен был бы быть обеспечен за счет существенной части российских активов (140 миллиардов евро).

Мерц отметил: "Если Украина падет, это окажет влияние на весь европейский континент". Прекращение конфликта возможно "только с согласия Украины", добавил канцлер.

Лидер Европейской народной партии Европарламента

Манфред Вебер также призывает внести существенные коррективы в мирный план Трампа: "Настало историческое время. Речь идет не об Украине, а о безопасности всех нас".

Вебер добавил: "Все хотят мира, но он должен быть прочным. Есть три вопроса: во-первых, Украина должна принять суверенное решение о том, может ли она пойти на территориальные уступки, это [решение] не должно быть [ей] навязано. Во-вторых, Украину нужно укреплять в военном отношении, а не ослаблять. И, в-третьих, мы должны превратить Европейский союз в европейскую НАТО. Мы больше не можем безгранично полагаться на США".