Telegraph: страны Европы лгут Киеву о его способности победить Россию

Поставок оружия и денежных вливаний не хватает даже для обороны Украины, считает обозреватель газеты Оуэн Мэттьюс

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Европа обманывает Украину, обещая ей военную поддержку в борьбе с Россией, однако поставок и денежных вливаний не хватает даже для обороны. Такое мнение высказал в статье в газете The Daily Telegraph обозреватель Оуэн Мэттьюс.

"Европейские политики могут лгать Украине или самим себе о своей приверженности делу Киева, однако цифры рассказывают более правдивую историю", - говорится в статье.

Как отмечает Мэттьюс, Европа обещала Киеву поддержку, подготавливали обширные предложения по расходам на оборону и даже планировали внедрять европейские технологии на территории Украины. Однако реальной помощи недостаточно для покрытия предполагаемого дефицита в украинском бюджете в размере $60 млрд.

"Печальная правда в том, что европейские лидеры ведут себя так, будто играют роль в политике великих держав, однако на деле Европа уже давно утратила эту способность", - считает обозреватель. По его словам, европейские страны не готовы претендовать на первые места в международной дипломатии ни в военном, ни в финансовом плане.