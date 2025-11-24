Тайвань испытал систему, способную перехватывать баллистические ракеты

Высота полета боеголовки составляла 30 - 48 км, сообщила газета Taipei Times

ГОНКОНГ, 23 ноября. /ТАСС/. Тайвань испытал зенитные ракеты, способные перехватывать баллистические ракеты при входе в атмосферу. Как сообщает газета Taipei Times, испытания провели специалисты Чжуншаньского института науки и технологий на полигоне на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун.

По информации издания, испытания, предположительно, связаны с новым ракетным проектом "Цянгун". Высота полета ракеты на испытаниях составляла 30 - 48 км, что позволяет сбивать баллистические цели при входе в атмосферу.

Газета со ссылкой на источники указывает, что в рамках проекта "Цянгун" разрабатываются несколько модификаций ракет на базе ракеты TK-III с увеличенной дальностью полета. Ожидается, что "Цянгун I" будет иметь высоту перехвата выше, чем американская система Patriot III. "Цянгун IIA" будет иметь высоту перехвата 100 км, "что сопоставимо с американской системой высотной обороны наземного базирования (THAAD)". А ракета "Цянгун IIB" станет новой баллистической ракетой класса земля - земля с предполагаемой дальностью полета около 1 тыс. км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.