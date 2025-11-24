Войти
Келлог считает, что РФ потребует внести в мирный план по Украине изменения

Кит Келлог
Кит Келлог.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Какие именно требования выдвинет Россия, спецпосланник США не уточнил

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Кит Келлог ожидает, что российское руководство потребует внести в мирный план по Украине некоторые коррективы.

"Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский план урегулирования украинского конфликта

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Как заявил 21 ноября президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, план США может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - сказал президент. - И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против". Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. При этом, как подчеркнул президент, Россия готова к переговорам, но ее устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем. 

