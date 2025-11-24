Войти
«Изучаем тяжёлые истребители в бою»: идёт «вояж» по Европе Су-30МКИ ВВС Индии

Источник изображения: topwar.ru

В условиях подготовки Запада к военному противоборству с Россией ставка странами НАТО делается на «разоружающий удар», основная роль в нанесении которого отводится боевой авиации. В этих условиях близкое знакомство с истребителями, находящимися на вооружении ВКС РФ, стало настоящей находкой для альянса.

В марте-апреле 2025 года в Греции прошли учения Iniochos-25, в которых из стран НАТО, среди прочих, участвовали США (были задействованы истребители F-16C и F/A-18 Hornet), Франция (Mirage 2000), Италия (Tornado), Испания (EF-18M), Польша (F-16C) и Греция (F-16, Rafale, Mirage 2000-5, F-4E).

Пролёт Су-30МКИ на сверхмалой высоте через ущелье Вурайкос на Пелопоннесе во время учений Iniochos-25:

Источник изображения: topwar.ru

Лётчики альянса проводили манёвры бок о бок с самолётами Су-30МКИ, которые прислала Индия. В рамках Iniochos-25 отрабатывалась тактика боя на различных дистанциях, от «собачьих схваток» (то есть на малом расстоянии) до загоризонтных дуэлей. В связи с этим греческие обозреватели писали:

Участие индийской авиации стало незабываемой возможностью познакомиться с Су-30МКИ – безусловно, одной из самых современных модификаций, состоящих на вооружении не только российских ВВС.

Су-30МКИ в одном строю с авиацией НАТО во время учений Iniochos-25:

Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели решил продолжить «вояж», отправив авиацию и на учения Garuda-25, которые начались во Франции 16 ноября и идут до сих пор. Это чисто франко-индийское мероприятие, в котором участвует около 25 самолётов, в том числе Су-30МКИ, топливозаправщик Ил-78 Midas, ВТС C-17 Globemaster III (от Индии), Rafale, Mirage 2000, топливозаправщик A330 MRTT Phénix, ВТС A400M Atlas (от Франции).

В Минобороны Франции указали, что «такой смешанный строй редко можно увидеть», отметив:

Garuda 25 даёт площадку для отработки тактик в реалистичной среде. Су-30МКИ позволяют нашим пилотам изучать тяжёлые истребители в бою, что бесценно для готовности коалиции.

У Нью-Дели свой взгляд на манёвры, который озвучен в издании EurAsian Times:

Учения оттачивают боевые навыки ВВС Индии и укрепляют стратегические партнёрства страны, согласуясь с её видением безопасного и взаимосвязанного мира.
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Индия
Испания
Италия
Польша
Россия
США
Франция
Продукция
A400M
C-17
F-16
F-18
Mirage-2000
Rafale
Ил-78
Су-30
Су-30МК
Проекты
NATO
Военные учения
