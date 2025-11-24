Войти
The Times: в МИД Британии считают рабочим план США по Украине

280
0
0
Несмотря на критику со стороны СМИ пункта об ограничении численности ВСУ, аналитики Минобороны Соединенного Королевства предполагают, что Киев в любом случае не сможет содержать больше 500 тыс. солдат, сообщила газета

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Британские дипломаты в частном порядке признают, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать основой для прекращения боевых действий. Об этом сообщает еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

"В текущих обстоятельствах это может быть наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев. Он не идеален, но и не окончателен. Он может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины", - заявил изданию один из британских дипломатов.

Как указывает газета, несмотря на то, что многие эксперты в британских СМИ раскритиковали пункт об ограничении на численность Вооруженных сил Украины (не более 600 тыс. человек), в действительности аналитики Минобороны Соединенного Королевства считают, что Киев в любом случае в долгосрочной перспективе не сможет позволить себе содержать свыше 500 тыс. военнослужащих.

При этом издание утверждает, что план Трампа, вопреки некоторым публикациям, не запрещает Украине иметь дальнобойные вооружения. 

