ВМФ России получил новые сверхманевренные истребители Су-30СМ2 (Military Watch Magazine, США)

Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

MWM: новая партия истребителей Су-30СМ2 поступила в войска

Российская армия получила новую партию сверхманевренных истребителей Су-30СМ2, пишет MWM. Самолеты прошли испытания и доставлены на базы для выполнения боевых задач. Работы по усовершенствованию истребителей постоянно ведутся, в том числе с учетом опыта СВО, отметил глава "Ростеха".

Военно-морской флот России получил новую партию истребителей Су-30СМ2 поколения “4+”, впервые поступивших на вооружение в 2022 году. Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что “в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2”.

Государственный оборонный концерн “Ростех” подтвердил, что истребители прошли необходимые наземные и летные испытания и уже доставлены на базы, с которых будут выполнять боевые задачи. “Экипажем морской авиации ВМФ осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 — одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Они защищают рубежи страны по всему периметру границ”, — отметил в пресс-релизе российский летчик.

Комментируя планы насчет дальнейших поставок, генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил: “Мы не останавливаемся на достигнутом и одновременно с ритмичными поставками техники ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО, при этом наращивая темпы производства”.

Су-30СМ2 — один из четырех типов истребителей на производстве для Вооруженных сил России, наряду с аналогичным по цене истребителем-бомбардировщиком Су-34М, истребителем превосходства в воздухе Су-35С, который стоит почти на 60% дороже, и истребителем пятого поколения Су-57, в два с лишним раза дороже. Су-30, Су-34 и Су-35 — все они представляют собой производные еще советского истребителя превосходства в воздухе Су-27, при этом уровень модернизации и конструктивные изменения, внесенные при разработке Су-30, на сегодняшний день считаются наиболее консервативными.

Вместе с тем конструкция Су-30СМ вобрала в себя множество особенностей советских истребительных программ, отмененных с распадом государства. Самолет, во многом основанный на конструкции тяжелого перехватчика Су-27ПУ, заимствовал широкий спектр технологий у отмененных истребителей Су-27М и Су-37 для обеспечения превосходства в воздухе, включая радар Н011M Су-37, который одним из первых получил активную фазированную антенную решетку, а также переднее горизонтальное оперение Су-27М и двигатели АЛ-31ФП с соплами для изменения вектора тяги.

Первый вариант Су-30 поколения “4+” с шифром Су-30МКИ поступил на вооружение в 2002 году, его близкий аналог Су-30СМ — в 2012 году, а Су-30СМ2 с обновленной авионикой и новыми двигателями АЛ-41Ф-1С — спустя десять лет. Впервые внедренный в 2014 году на истребители Су-35 двигатель АЛ-41Ф-1С не только разительно снижает затраты на техническое обслуживание, но и обеспечивает гораздо бóльшую мощность и дальность полета при значительной экономии топлива.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-34
Су-35
Су-35С
Су-37
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
