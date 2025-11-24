Войти
Ракеты за миллион не годятся: французский генерал собрался бороться с «Шахедами»

283
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Начальник штаба ВВС Франции Жером Белланжер на слушаниях в парламенте заявил о необходимости поиска решения для борьбы с БПЛА:

Использование УРВВ MICA стоимостью более миллиона евро для сбивания беспилотника ценой в несколько тысяч долларов нецелесообразно. Мы должны развивать наши экономичные огневые возможности или адаптировать наши системы управления огнём для борьбы с «Шахедами».

После модернизации истребитель Mirage 2000D получил возможность нести пушечный контейнер CC422. Однако он может работать только по наземным целям. Для применения против дронов (и вообще воздушных целей) требуется заново проводить адаптацию, внеся изменения в систему управления вооружением (которые затронут индикацию, расчёт упреждения, блок управления пушкой, нашлемную систему целеуказания).

На этом фоне генерал собрался бороться с дронами, интегрировав с истребителями Mirage 2000 или Rafale уже имеющиеся на рынке ракеты с лазерным наведением. Пока неизвестно, какой именно тип выберут ВВС Франции. Thales производит 68-мм ACULEUS-LG и 70-мм FZ275, BAE Systems выпускает APKWS II, которая уже задействовалась в Красном море, отражая атаки хуситов.

Белланжер не исключает возможности использования иностранного решения – сгодятся любые средства:

Нам просто нужно сделать решительный шаг и согласиться установить на наших самолётах что-то, отличное от ракет «сделано во Франции».
  В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
APKWS
Mirage-2000
Rafale
Компании
BAE Systems
Thales
Проекты
БПЛА
