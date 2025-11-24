«Новая звезда бронетехники»: потенциал продаж немецких БМП Lynx KF41

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall впервые представил БМП Lynx KF41 в 2018 году. После заключения двух экспортных контрактов (в 2020 году с Венгрией на поставку 218 ед. за более чем €2 млрд и в ноябре 2025 года с Италией на 21 ед. ориентировочно за €500 млн) компания заявила о грандиозных планах обеспечить потенциальных заказчиков тысячами бронемашин этой модели.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал Lynx KF41 «новой звездой бронетехники». Согласно представленному им списку, покупателями БМП могут стать 8 стран (включая Украину), заявлен общий спрос на 6148 экземпляров, при этом только на США и Италию приходится почти 5000 единиц.

Потенциал продаж БМП Lynx KF41 по подсчётам Rheinmetall:

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Hartpunkt, Паппергер не предоставил информации о конкретных сроках или вероятности выхода на соответствующий рынок. При этом во время презентации он допустил две ошибки, перепутав Индонезию с Польшей [видимо, из-за того, что у стран одинаковые флаги] и заявив о подписании контракта с Румынией, что впоследствии было опровергнуто Бухарестом.

Машина массой более 40 тонн оборудована 12-цилиндровым дизельным двигателем Liebherr D9612 мощностью 1140 л. с. и коробкой передач Renk. БМП оснащена обитаемой башней Lance 2.0, вооруженной 30-мм пушкой MK 30-2/ABM. Опционально она может быть дополнена ПУ для ПТУР Spike LR2. Благодаря большому внутреннему объёму Lynx вмещает 3 членов экипажа и пехотное отделение численностью до 9 чел. Габариты машины 8,49х3,8х3,73 м.