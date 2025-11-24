Войти
Военное обозрение

«Новая звезда бронетехники»: потенциал продаж немецких БМП Lynx KF41

307
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall впервые представил БМП Lynx KF41 в 2018 году. После заключения двух экспортных контрактов (в 2020 году с Венгрией на поставку 218 ед. за более чем €2 млрд и в ноябре 2025 года с Италией на 21 ед. ориентировочно за €500 млн) компания заявила о грандиозных планах обеспечить потенциальных заказчиков тысячами бронемашин этой модели.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал Lynx KF41 «новой звездой бронетехники». Согласно представленному им списку, покупателями БМП могут стать 8 стран (включая Украину), заявлен общий спрос на 6148 экземпляров, при этом только на США и Италию приходится почти 5000 единиц.

Потенциал продаж БМП Lynx KF41 по подсчётам Rheinmetall:

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Hartpunkt, Паппергер не предоставил информации о конкретных сроках или вероятности выхода на соответствующий рынок. При этом во время презентации он допустил две ошибки, перепутав Индонезию с Польшей [видимо, из-за того, что у стран одинаковые флаги] и заявив о подписании контракта с Румынией, что впоследствии было опровергнуто Бухарестом.

Машина массой более 40 тонн оборудована 12-цилиндровым дизельным двигателем Liebherr D9612 мощностью 1140 л. с. и коробкой передач Renk. БМП оснащена обитаемой башней Lance 2.0, вооруженной 30-мм пушкой MK 30-2/ABM. Опционально она может быть дополнена ПУ для ПТУР Spike LR2. Благодаря большому внутреннему объёму Lynx вмещает 3 членов экипажа и пехотное отделение численностью до 9 чел. Габариты машины 8,49х3,8х3,73 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Индонезия
Италия
Польша
Румыния
США
Украина
Продукция
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Renk
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300