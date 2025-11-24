Войти
ИноСМИ

"В этом году наши силы на исходе" (Die Zeit, Германия)

303
0
0
Солдаты ВСУ на полигоне
Солдаты ВСУ на полигоне.
Источник изображения: © Anatolii Lysianskyi

Начальник генштаба ВСУ: обстановка на фронте без иностранной помощи ухудшится

Дела у Украины на фронте идут, мягко говоря, не лучшим образом, заявил начальник генштаба Украины Андрей Гнатов. Несмотря на поддержку со стороны Европы, у ВСУ критически не хватает живой силы. Несмотря на это Киев продолжит отправлять своих бойцов в "мясорубку".

Оливия Кортас (Olivia Kortas)

Солдаты на передовой рассказывают о хаосе, командиры — о нехватке людей. Начальник генштаба Украины Андрей Гнатов объясняет, как страна намерена продолжать борьбу.

Андрей Гнатов с марта 2025 года возглавляет генеральный штаб Украины и является вторым по рангу военным после главнокомандующего Александра Сырского. Генерал-лейтенанту сорок пять лет, его относят к новому поколению командиров.

Под руководством Гнатова в армейской верхушке планируют реформы: от бригадной структуры — к корпусам, как в странах НАТО. Еще одна спорная перестройка — формирование штурмовых бригад, подчиненных напрямую главнокомандующему. Их предполагают оперативно перебрасывать на самые сложные участки. Критики в армии опасаются, что этих бойцов "бросят в мясорубку", тогда как старые бригады не пополняются.

Тем временем обстановка на фронте ухудшается. Несколько недель назад российские вооруженные силы вошли в Красноармейск. Южнее — в Днепропетровской и Запорожской областях — они тоже продвигаются вперед.

DIE ZEIT: Товарищ генерал-лейтенант, пока мы разговариваем, некоторые бойцы опасаются, что их окружат в Покровске (Красноармейске). Можете пообещать, что этого не произойдет?

Андрей Гнатов: Обстановка там действительно сложная. Наши бойцы и офицеры оказывают отчаянное сопротивление, но российские войска продвигаются вперед, не считаясь с потерями, и сметают все живое на своем пути (подобной "мясорубкой" как раз занимаются ВСУ, а не Россия — прим. ИноСМИ). В таких условиях крайне трудно занимать позиции, выстраивать и укреплять линию обороны. Наши командиры понимают ценность каждого бойца: это наши люди, наши граждане. Но характер действий России часто оставляет нам мало вариантов, когда речь идет о защите страны. Если удержание той или иной позиции или рубежа с высокой долей вероятности грозит окружением, пленением или уничтожением личного состава, естественно принимается решение о маневре. Мы особенно внимательно отслеживаем ситуации, где есть риск попадания людей в плен. Поэтому важно, чтобы командиры на местах верно оценивали обстановку и передавали нам точные данные.

— Однако сейчас положение на фронте еще достаточно стабильно?

— Противник стянул крупные силы, чтобы захватить относительно небольшой украинский город. Мы продолжаем бой и стараемся нейтрализовать те группы, которым удалось проникнуть в город. Их около 400 — точно сказать трудно.

— Небольшой город, говорите. Насколько значимой была бы его потеря с военной точки зрения?

— Городскую застройку оборонять легче. Соответственно, противнику труднее ее брать. За пределами города оборона организуется в разы сложнее.

— Южнее, у Гуляйполя, это сейчас хорошо видно. Там хаос. На этом участке стоят бригады, которые не входят в число сильнейших в украинской армии. Россия быстро продвигается. Как так вышло?

— Почти на всей линии боевых действий обстановка напряженная и у Гуляйполя, и вокруг этого района. Но если мы теряем участки в одном направлении, то в других нам удается продвигаться и проводить успешные контрнаступательные действия.

— Но ведь и подразделения из-под Гуляйполя снимали, чтобы биться у Доброполья, севернее Красноармейска, а теперь российская армия медленно движется к Запорожью. Складывается впечатление, что Украина затыкает дыры, а они открываются в другом месте. Как это решать?

— Есть немало решений, которые могут нам помочь. Прежде всего нужно отвечать на запросы о помощи — особенно по системам ПВО и дальнобойным ракетам. Мы постоянно работаем с партнерами и благодарны за поддержку. Об операциях на поле боя в рамках этого интервью говорить не будем.

— О какой бы части фронта мы не говорили, все сообщают о проблемах с личным составом, особенно в пехоте. С вашей точки зрения, есть ли кадровый кризис?

— Любой командир всегда скажет, что ему нужно больше людей, больше пехоты, больше оружия, техники, боеприпасов и прочих ресурсов. Обстановка тяжелая, за этот год боевых действий мы действительно вымотаны, но принимаем меры, чтобы пополнять части и обучать людей. Даже сейчас мы обеспечиваем более 50 суток базовой подготовки перед отправкой в зону боев. Затем даем еще 14 суток на втягивание, чтобы бойцы освоились на месте.

— Значит, дефицит пехоты вы не считаете критичным?

— Нехватка ресурсов всегда критична. Мы на всех уровнях командования обсуждаем, как с этим работать. Сложно планировать операции в условиях ограниченного личного состава. Поэтому ищем другие способы наносить противнику максимальные потери. Сейчас мы бьем по объектам российского военно-промышленного комплекса, что напрямую влияет на действия войск России на поле боя. Речь о нефтянке и производстве боеприпасов и техники — прежде всего беспилотных летательных аппаратов.

— За последние полгода зона фронта сильно изменилась и растянулась — беспилотники летают все дальше. Появилась так называемая зона смерти — серая зона, где уже неясно, где именно находятся российские силы. Что вы делаете, чтобы вернуть контроль над фронтовой зоной?

— Появление беспилотных систем радикально изменило ситуацию на поле боя. Наша задача — не допустить, чтобы противник получил преимущество. Украина первой создала самостоятельный род войск — Силы беспилотных систем. Противник тоже развивает эту компоненту. В результате на поле боя возникли условия для инфильтрации и "раскалывания" подразделений, так что солдату, чтобы выжить и не получить ранение, приходится как можно больше времени находиться под прикрытием.

— Россия может производить такие системы в больших количествах и сейчас применяет динамичные, специализированные подразделения дроноводов вроде "Рубикона". Теряет ли Украина свое преимущество?

— Мы многое придумали и впервые внедрили (автор не уточняет, что именно — прим. ИноСМИ). Затем Россия начала нас догонять, и местами кажется, что она берет верх и получает преимущество. Наш прежний перевес заключался не в качестве этих средств, а в возможности серийного производства. Сейчас многое зависит от международных партнеров и их финансовой помощи, чтобы мы могли продвигать собственные разработки.

— Тем не менее Украина зависит от помощи США и Германии. Как международная политика влияет на стратегические решения на поле боя?

— Я бы не сказал, что политика влияет на процесс принятия решений в войсках. А вот на реализацию этих решений на поле боя — да: здесь мы зависим от поддержки партнеров. Имеет значение, как политики в дружественных странах оценивают ту или иную ситуацию. Это, конечно, сказывается, но не напрямую.

— Чего лично вы ожидали бы от Германии для поддержания обороны Украины?

— Германия уже оказывает масштабную помощь. Уверен, что поставки комплексов Patriot в последние недели спасли в нашей столице множество жизней и предотвратили разрушение критической инфраструктуры. Мы надеемся, что Германия и другие партнеры найдут возможности в приоритетном порядке обеспечивать нас ключевыми системами вооружений — системами ПВО, дальнобойной артиллерией и необходимыми боеприпасами. Это влияет и на планирование текущих операций. Это очень важно.

— Сейчас Украина реформирует вооруженные силы, переходя от бригадной структуры к корпусной, как в армиях НАТО. Почему это необходимо именно сейчас?

— Скажу по собственному опыту. Я командовал разными группами, и когда в одном штабе собираются сорок офицеров из разных частей и соединений, это не прибавляет качества работе. Но мы были вынуждены так действовать из-за масштаба российской операции, протяженности линии соприкосновения и динамики боевых действий. Реформировать систему управления в ходе боя — задача непростая. Реформа еще не завершена, но уже сейчас делает нас эффективнее.

— В Германии все чаще спрашивают: не проигрывает ли сейчас Украина?

— Мы много лет живем в состоянии военных действий, ежедневно теряем людей, теряем ресурсы, города и села. Это выматывает. Истощение ощутимо. Но вопрос нужно ставить иначе: что будет, если Украина не продолжит сопротивление? За последние годы Путин принял немало решений, показывающих, что Россия дальше наращивает военный потенциал: в ближайшие пять лет на перевооружение российских вооруженных сил бюджет выделит более триллиона долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300