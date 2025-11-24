Покупка Пакистаном китайских субмарин не смогла изменить баланс сил в регионе

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что поставка Китаем Пакистану подводных лодок типа «Хангор» в некоторой степени обострила стратегическое противоборство в Аравийском море, индийское военно-морское командование по-прежнему утверждает, что баланс сил по-прежнему смещен в пользу Нью-Дели.

Сейчас в распоряжении Исламабада имеется от восьми до девяти подводных лодок, в основном устаревших платформ типа «Агуста» и «Космос». С поставками китайских «Хангор» пакистанский флот подводных лодок увеличится до 16 или 17, что, безусловно, увеличит возможности Исламабада в возможном противостоянии индийским ВМС в акватории Аравийского моря. За исключением подводных лодок, военно-морские силы Пакистана в основном остается прибрежным и насчитывает около 120–130 кораблей, в том числе фрегаты китайского производства и турецкие корветы.

В то же время позиции Индии в Индийском океане значительно сильнее. ВМС Индии располагают более 150 кораблями, кроме того, еще более 50 находятся на разных стадиях строительства. Индийский флот располагает двумя авианосцами — «Викрант» и «Викрамадитья» — что дает Нью-Дели возможность проецировать военно-воздушную мощь на море, чем не может похвастаться Пакистан.

Кроме того, Индия располагает флотом из 19 подводных лодок, включая атомные подводные лодки с баллистическими ракетами типа «Арихант» и взятую в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Основу индийского неатомного подводного флота составляют шесть субмарин типа «Калвари», созданных на базе подводных лодок типа «Скорпен».