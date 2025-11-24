Западная пресса: китайский беспилотник выдал себя за британский истребитель

Источник изображения: topwar.ru

Для международного контроля полётов в авиации действует система ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), позволяющая передавать данные о местоположении самолёта и другую информацию на наземные станции и другие воздушные суда, оснащённые этой системой.

Полученные таким образом сведения поступают на многочисленные веб-сайты, осуществляющие мониторинг воздушного движения в режиме реального времени (FlightRadar24, ADSB Exchange, RadarBox и прочие).

При этом данные, передаваемые ADS-B самолётами, могут быть подделаны, в чём убедились ВВС Британии.

Как сообщается в UK Defence Journal, 20 ноября пользователи приложения FlightRadar24 были удивлены, увидев британский истребитель Eurofighter Typhoon (позывной: YILO2400, код ZK334), который облетел китайский остров Хайнань, где расположена база подводных лодок, и совершил на него посадку:

Это напоминание о том, насколько легко манипулировать ADS-B.

Как отмечается в западной прессе, ЛА, выдававший себя за британский Typhoon, на самом деле являлся китайским беспилотником, вероятно, типа MALE (средневысотный, большой продолжительности полета):

Пока неизвестно, какова была цель этого манёвра. Это может стать началом испытаний, в ходе которых НОАК будет отрабатывать новые приёмы дезинформации.