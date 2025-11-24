Новый форпост морской пехоты: США размещают войска у Тайваня

Источник изображения: topwar.ru
В течение последних двух месяцев Корпус морской пехоты США осуществлял перевозку матчасти на японский остров Йонагуни, который находится всего в 110 км от Тайваня. Как указывается в издании Naval News, Пентагон намерен организовать здесь новый форпост для борьбы с Китаем:
Данная концепция предусматривает создание сплошного барьера, который затруднит выход ВМС НОАК из Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей в открытый Тихий океан. «Первая цепь» начинается с Кюсю и заканчивается у берегов южного Вьетнама.
Концепция «трёх островных цепей»:
Источник изображения: topwar.ru
Одним из основных узлов первой линии должен как раз стать остров Йонагуни площадью 28,88 км², где в этом году развернулось строительство инфраструктуры (в частности, был создан передовой пункт дозаправки самолётов), а теперь идёт переброска войск под прикрытием учений. При этом Пентагон заявил, что матчасть доставляется сюда для «оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия».
Источник изображения: topwar.ru
В Naval News отмечается: