Эксперт Федутинов: Supercam S350 входит в число лучших мировых образцов БПЛА

Эксперт в области беспилотной авиации отметил, что эти беспилотники активно используются в рамках СВО

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский Supercam S350 входит в число лучших мировых образцов беспилотных систем в своем классе благодаря тактико-технологическим наработкам. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов по итогам международной выставки Dubai Airshow 2025 (17-21 ноября).

"Технологические наработки вместе с наработками в части тактики применения ставят эту систему на уровень лучших мировых образцов беспилотных систем в своем классе, что обеспечивает БПЛА Supercam S350 выгодное положение среди имеющихся конкурентов", - сказал Федутинов.

Он отметил, что эти беспилотники входят в число самых широко применяемых электрических БПЛА самолетного типа малого класса в Вооруженных силах РФ. "Объясняется это оптимальным сочетанием технических характеристик этого БПЛА, включая массогабаритные характеристики, продолжительность полета и радиус действия, а также наличием высокотехнологичных дополнений, таких как интегральная автономная система автоматического анализа фото- и видеоматериала с помощью нейронной сети Supercam-нейро", - добавил эксперт.

По словам Федутинова, в настоящее время БПЛА Supercam S350 активно используются в рамках СВО, работая практически на всех участках линии боевого соприкосновения. "Этот опыт применения позволил компании-разработчику максимально адаптировать эту систему к реалиям современных боевых действий, в том числе обеспечив высокую помехозащищенность", - сказал он.

Специалист уточнил, что беспилотные системы Supercam S350 служат для решения задач разведки, наблюдения, наведения и корректировки огня ударных средств, а также объективного контроля результатов огневого поражения. "Причем применяются они как в связке с обычными средствами вооружения, включая ствольную и реактивную артиллерию, так и высокоточными образцами оружия. За годы применения слаженность связки разведывательных и ударных средств позволила радикально сократить длительность цикла "обнаружение - поражение", которая теперь измеряется минутами", - отметил Федутинов.