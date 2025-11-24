Эксперт Сириль де Латтр: истребители Rafale не подходят для боев на Украине

В частности, в отличие от шведских Gripen или советских МиГ и "Сухой", эта техника не приспособлена для взлета с автомобильных дорог или неподготовленных взлетно-посадочных полос, указал специалист

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Французские истребители Rafale абсолютно не подходят для использования в условиях боевых действий на Украине из-за сложности обслуживания и требований к аэродромам. Такое мнение высказал ТАСС французский авиационный эксперт Сириль де Латтр.

"Rafale совершенно не адаптирован для операций на Украине. Это слишком сложный в эксплуатации самолет, требующий неимоверного технического обслуживания", - заявил он.

Эксперт отметил высокую стоимость эксплуатации машины, которая составляет около €20 тыс. (1,8 млн рублей) за час полета. Кроме того, в отличие от шведских Gripen или советских МиГ и "Сухой", французский истребитель не приспособлен для взлета с автомобильных дорог или неподготовленных взлетно-посадочных полос.

"На поле боя это не даст ровным счетом ничего. У них [Воздушных сил Украины] нет соответствующей базы и условий для применения этой техники", - подчеркнул де Латтр.

По словам аналитика, компания-производитель Dassault Aviation также не заинтересована в репутационных рисках. "Если Rafale будет сбит, Dassault не может брать на себя такой риск, учитывая, что Индия уже теряла эти самолеты в противостоянии с Пакистаном", - резюмировал эксперт.