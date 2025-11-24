Войти
«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель

315
0
0

Россия предлагает передать целый ряд технологий по Су-57 в случае, если Индия согласится приобрести этот истребитель. Однако в стране растёт уверенность в собственных силах. На этом фоне всё громче раздаются призывы отвергнуть предложение Москвы, возложив надежды на национальный боевой самолёт 5-го поколения, создаваемый в рамках программы AMCA. Так, в издании IDRW указывается:

Рассуждения о том, что производство или совместная разработка Су-57 значительно ускорит программу AMCA, больше нереалистичны. К тому времени, когда сделка по Су-57 материализуется, AMCA уже будет превосходить его во всех критически важных областях.

Как отмечается, AMCA уже превзошла Су-57 по целому ряду систем. РЛС с АФАР Uttam Mk2 (на основе GaN, более 1400 приёмо-передающих модулей) и интегрированный набор сенсоров (IRTS, EOTS, покрытие 360° по принципу DAS, то есть полная круговая осведомлённость без «слепых» секторов) на два поколения опережают комплексы Н036 «Белка» и 101КС «Атолл», используемые на Су-57.

AMCA будет иметь полностью композитный бесканальный сверхзвуковой воздухозаборник, S-образные воздуховоды и перспективные покрытия, подавляющие сигнатуры, что призвано обеспечить фронтальную ЭПР от -30 до -40 дБсм [то есть самолёт будет виден только с расстояния 15–40 км]. При этом Су-57 имеет открытые лопатки компрессора двигателя, клёпаную обшивку и полуутопленные заклёпки, что негативно сказывается на ЭПР, которая составляет в лучшем случае от -10 до -15 дБсм [самолёт обнаруживается на дистанции 60–100 км].

Макет перспективного истребителя AMCA:

Как указывается, Россия активно продвигает двигатель «Изделие 30» (АЛ-51Ф1), но его серийное производство неоднократно сворачивалось, и он до сих пор не эксплуатируется ни на одном из находящихся в строю Су-57. Индийская силовая установка мощностью 120 кН (совместно разрабатываемая GTRE и Safran) должна быть сертифицирована к 2033–2034 годам.

По сравнению с AMCA Су-57 имеет более глубокие отсеки, которые позволяют ему перевозить более тяжёлые грузы (4 УРВВ Р-37М внутри фюзеляжа), но аналитики считают, что «это единственная область, в которой российский самолёт сохраняет явное преимущество».

В итоге в индийской прессе делается вывод о «неминуемом» доминировании перспективного индийского истребителя:

Мы уже технологически обогнали Су-57. К моменту поступления AMCA в войска в 2035 году Су-57 в индийских ВВС (если его купят) будет представлять собой более тяжёлую и скоростную, но значительно менее технологичную машину поколения 4.75++ с ограниченной малозаметностью.
