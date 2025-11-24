Войти
ТАСС

Трамп напомнил, как предупреждал Зеленского об отсутствии у него "козырей"

284
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Президент США также выразил мнение, что Киеву следовало пойти на сделку год или два назад

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп напомнил, что предупреждал Владимира Зеленского об отсутствии у Киева "козырей" в конфликте на Украине.

"В какой-то момент ему придется на что-то согласиться", - отметил американский лидер, имея в виду то, что Зеленскому придется пойти на договоренности об урегулировании конфликта. "Вы, может быть, помните, что не слишком давно в Овальном кабинете я сказал: "У вас нет козырей", - добавил Трамп, говоря о встрече с Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

"Я думал, что ему [Зеленскому] следовало пойти на сделку год назад, два года назад", - добавил Трамп. "Величайшей сделкой была бы та, при которой ничего бы не началось, - отметил глава вашингтонской администрации, имея в виду начало конфликта на Украине. - Это была бы хорошая сделка, ее можно было бы заключить, если бы у вас был подходящий президент. Но у вас не было подходящего президента".

"Не забывайте, я унаследовал эту войну", - подчеркнул Трамп, говоря о том, что конфликт начался при 46-м президенте США Джо Байдене. Трамп отвечал на вопросы журналистов в Белом доме после встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

На встрече в феврале американский лидер пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава вашингтонской администрации тогда подчеркнул, что у Украины "нет козырей" в конфликте, а Зеленский не мог бы быть "крутым парнем" без поддержки США.

Новый план США

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому план Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
  • Разделы новостей
