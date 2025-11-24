Небесные дела: что представил Рособоронэкспорт на авиасалоне в Дубае

Готовится к выходу двухместный вариант Су-57Д, а первый полет легкого Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года

Международный авиасалон Dubai Airshow 2025 подтвердил статус России как одного из ключевых поставщиков передовых авиационных технологий. На фоне сообщений о поставке первых экспортных Су-57Э иностранному заказчику появилась новость и о скором выходе двухместной модификации истребителя Су-57Д. Эта модель представляет особый интерес в первую очередь для Индии. Кроме того, было анонсировано, что легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит свой первый полет уже в начале 2026 года. Это открывает новые перспективы для российского оборонного экспорта. О самых интересных новинках, показанных в Дубае, — в материале «Известий».

Как развиваются российские самолеты пятого поколения

21 ноября в Дубае (ОАЭ) завершился 19-й международный авиасалон Dubai Airshow. Это один из самых значимых аэрокосмических форумов в мире. Огромное количество экспонатов в павильонах и на выставке под открытым небом и увлекательнейшая летная программа с демонстрационными полетами российского Су-57, пилотажной группы «Русские витязи», американского F-35, и т.д.

Больше всего внимания привлек к себе российский самолет пятого поколения Су-57. Его пилотировал заслуженный летчик-испытатель РФ, начальник летной службы компании «Сухой», Герой России Сергей Богдан. В небе над Дубаем он продемонстрировал некоторые возможности машины. Зрители и пресса также впервые увидели устройство кабины пилота, расположение двух противорадиолокационных ракет Х-58УШКЭ во внутреннем отсеке вооружений и раскрытие крыльевых отсеков для ракет «воздух – воздух» Р-74 малой дальности.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 во время выступления на авиашоу в рамках международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2025 Источник изображения: Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Особенность самолетов пятого поколения — уменьшенная радиолокационная заметность, в том числе за счет внутреннего размещения вооружения. У Су-57 в крыле расположены отдельные обтекаемые отсеки для ракет малой дальности для воздушного боя. Таким образом в дополнение к специальному покрытию обеспечивается минимальный стелс-образ самолета.

В дни Dubai Airshow была обнародована важнейшая новость по экспорту самолетов Су-57 — первые два Су-57Э поставлены иностранному заказчику. Согласно публичной информации, самолеты получили военно-воздушные силы Алжира. Вероятно, в ближайшие несколько лет эта страна сможет сформировать полноценную эскадрилью в 12 самолетов Су-57Э. А далее могут пойти поставки и другим странам.

Двигатель 177С для Су-57 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Источник изображения: Фото: Ростех

Объединенная двигателестроительная корпорация представила в Дубае новейший двигатель 177С для Су-57. Он имеет тягу 14,5 т и в три раза больший ресурс по сравнению с двигателем АЛ-41Ф1, который сейчас ставится на эти самолеты. С новым двигателем Су-57 смогут держать сверхзвуковую скорость полета без включения форсажа, что значительно меняет возможности истребителей. Двигатели 177С можно будет использовать на ранее выпущенных самолетах без каких-то серьезных доработок, а следовательно, ремоторизация парка ранее выпущенных Су-57 может пройти в сжатые сроки.

Во время Dubai Airshow также стало известно, что в ближайшие месяцы на крыло будет поставлена двухместная модификация истребителя Су-57Д. Эта модель очень интересует Индию, которой ранее было предложено возобновить сотрудничество по машине пятого поколения Су-57. Есть большие шансы, что два варианта Су-57 могут заинтересовать такого крупного и традиционного клиента российского авиапрома.

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Новый легкий истребитель пятого поколения Су-75, который представлялся на международных выставках как Checkmate, совершит свой первый полет в начале 2026 года, заявил на Dubai Airshow Сергей Богдан. Ожиданий от него много, они связаны и с запросом на эксплуатацию самолета от фронтовой авиации ВКС России, и от потенциальных потребителей российских авиационных вооружений за рубежом. До сих пор на выставках представлялись только макеты будущего истребителя. Вполне вероятно, что летная машина будет несколько отличаться от привычных видов этого самолета в сторону максимального снижения радиолокационной заметности. В любом случае выкатка на испытания новой боевой машины — это важнейшее событие.

Какие еще образцы были представлены на выставке

В выставочных павильонах Dubai Airshow 2025 холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» представил новейшие российские зенитные комплексы. Многие системы были продемонстрированы в качестве моделей, но модульный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка для применения переносных ЗРК «Джигит» были показаны вживую.

Модульный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ALI HAIDER

Новый образец «Панциря» — это передвижной модуль без колесной базы. Он может быть установлен на платформе именно в той локации, которую необходимо защитить. Комплекс представлен с новыми малогабаритными ракетами, которых может быть до 48 на одном модуле. Если речь идет о борьбе с дронами, то такие ракеты применять целесообразнее — поразить любой современный беспилотник такой боеприпас сможет, а стоимость уменьшенных ракет значительно ниже штатных. Это именно то решение, с помощью которого можно противостоять атакам БПЛА.

Была показана и новейшая ракета для оснащения российских и любых других беспилотников Х-БПЛА. Это модернизированное изделие, близкое по конструкции к ПТУРам типа «Корнет». Их применение отработали на больших разведывательно-ударных дронах типа «Орион» ВКС России.

Ракета Х-БПЛА на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Источник изображения: Фото: ТАСС/Софья Савитская

Конечно, применение ракет Х-БПЛА и комплексов типа «Панцирь» прошли проверку и испытания в реальном боевом применении в ходе специальной военной операции.

Практически вся плеяда российских БПЛА тактической разведки также приняла участие в авиасалоне. Были показаны аппараты «Форпост-РЭ», Supercam S350, «Орлан-10» и «Орлан-30». Компания ZALA представила на выставке экспортные варианты своей продукции: барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и новейшие «Изделие-51Э», «Изделие-51Э-ИК», «Изделие-52Э», «Изделие-52Э-ИК». Это варианты барражирующих боеприпасов и дальнейшее развитие известного дрона-камикадзе «Ланцет» с разными системами наведения и с разной дальностью действия.

БПЛА «Орлан-10» на международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 Источник изображения: Фото: ТАСС/Софья Савитская

В рамках Dubai Airshow 2025 российский ОПК показал, что развивает создание образцов по всем базовым направлениям авиационной техники — пилотируемой и беспилотной, ударной и разведывательной, многоцелевой и специализированной. И главное — мы готовы поставлять всё это любым потребителям.

Дмитрий Корнев