Армия США назвала нуждающиеся в ядерных миниреакторах военные базы

Армия США запустила программу Janus, предполагающую развёртывание ядерных микрореакторов на военных объектах. Целью проекта является надёжное обеспечение инфраструктуры энергопитанием, поскольку, как утверждается, цифровые системы ведения боевых действий повышают спрос на энергию, который не могут удовлетворить стареющие гражданские сети.

Как указывается в западной прессе, проблема, с которой сталкивается армия, очевидна: для обеспечения электроэнергией КП, складов, тренировочных площадок, аэродромов и центров обработки данных используются устаревшие и уязвимые гражданские сети, либо длинные цепочки поставок жидкого топлива:

Частые перебои в работе сетей и ограниченные возможности резервного питания ставят под угрозу функции командования и управления, связи и логистики, снижая боеготовность и темпы обучения.

Современные сенсоры, системы командования и управления с поддержкой ИИ, а в перспективе и высокоэнергетическое оружие, резко увеличивают потребность в электроэнергии. Janus решит эту проблему.

Военные объекты, выбранные для размещения миниреакторов:

Проект направлен на создание сети электростанций с миниреакторами, которые смогут выдавать мощность до 20 МВт и 60 МВт·ч, обеспечивая непрерывное энергоснабжение в течение 30-летнего жизненного цикла за счёт дозаправки или замены модулей по мере необходимости.

Реакторы будут находиться в коммерческой собственности, но их работа будет регулироваться армией. Первым делом планируется изготовить два прототипа, в ходе эксплуатации которых будут сделаны соответствующие выводы и внесены улучшения, после чего начнётся уже серийное производство.

Армия назвала первые девять объектов-кандидатов, нуждающихся в первую очередь в миниреакторах: Форт-Беннинг, Форт-Брэгг, Форт-Кэмпбелл, Форт-Драм, Форт-Худ, Форт-Уэйнрайт, Армейский завод боеприпасов в Холстоне, Объединённая база Льюис-Маккорд и Редстоун-Арсенал. К примеру, в Форт-Уэйнрайт ядерная энергия могла бы обеспечить электричество и тепло в суровых арктических условиях.