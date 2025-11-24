Войти
Подлежат утилизации: Британия не передаст ВСУ ударные беспилотники MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

Британское правительство исключило возможность передачи ВСУ ударно-разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper американского происхождения, несмотря на то, что ВВС страны официально вывели эту платформу из эксплуатации после 18 лет службы. Министр по делам ветеранов Эл Карнс официально заявил:

Нет никаких планов продавать или передавать Украине БПЛА MQ-9 Reaper.

По его словам, данные беспилотники подлежат утилизации согласно договорным обязательствам по иностранным военным продажам (FMS). Данная отсылка ясно указывает на то, что Британия в этом вопросе связана с контролем со стороны США.

Насколько это зона компетенции министра по делам ветеранов, отдельный вопрос.

Несколько недель назад ВВС страны заявили, что беспилотник Reaper совершил свой последний боевой полёт:

Последняя миссия была выполнена с тяжёлым сердцем, но с огромной гордостью.

Источник изображения: topwar.ru

MQ-9 был принят на вооружение британской авиации в 2007 году. В командовании отметили, что вклад этой машины был «критически важным для поддержки британских сил и коалиции [в Афганистане]».

После списания MQ-9 Reaper ВВС переходят на MQ-9B Protector, который имеет увеличенную продолжительность полёта и оснащён модернизированными сенсорами.

Украинские обозреватели предположили, что отказ Лондона обусловлен «выработкой ресурса для дальнейшего использования и высокой уязвимостью к современным средствам ПВО», что было продемонстрировано в Йемене.

