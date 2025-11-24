Путин: у Киева нет объективных данных о ситуации на поле боя

Киев до сих пор находится в иллюзиях нанести России стратегическое поражение, заявил российский лидер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украина не обладает объективной информацией о ситуации на поле боя, поэтому Киев до сих пор находится в иллюзиях нанести России стратегическое поражение. На это указал президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.

Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

"Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя", - пояснил президент.