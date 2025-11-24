Согнуть дугу: продолжение военной кампании приведет к разгрому ВСУ в Донбассе

Российские войска владеют инициативой в зоне СВО, готовясь уничтожить крупную группировку ВСУ

Продолжение активных боевых действий в зоне СВО поставит украинскую армию в критическое положение — потери ее передовых подразделений уже достигли 95%, утверждают военные эксперты. Основные события будут разворачиваться на донбасской дуге (Славянск – Северск – Константиновка). По сообщению командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева, штурмовые подразделения уже вошли в Северск, а в Константиновке под контроль ВС России перешли восточная и юго-восточная части города. Эксперты считают, что освобождение этих узлов позволит перехватить пути снабжения подразделений ВСУ, дислоцированных в ключевых центрах обороны — Славянске и Краматорске. О дальнейших сценариях развития событий — в материале «Известий».

Российская армия владеет инициативой

В зоне СВО наши войска владеют инициативой и успешно продвигаются вперед сразу на нескольких стратегических направлениях, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. В ноябре ключевым достижением нашей армии стало освобождение Купянска в Харьковской области — важного опорного пункта и логистического центра ВСУ на севере зоны СВО.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад». 20 ноября 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время совещания на командном пункте группировки войск «Запад» 20 ноября сообщил президенту Владимиру Путину, что с начала месяца российская армия освободила свыше 230 кв. км, вернув под свой контроль 13 населенных пунктов.

— Мы сейчас диктуем противнику свои условия на поле боя, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Президент Путин на совещании в группировке «Запад» сказал, что задачи СВО будут выполнены, поэтому она продолжится. Обсуждать так называемый американский мирный план можно, но на уровне рабочих групп, параллельно же будут идти боевые действия. Нам надо принуждать украинскую сторону к миру.

Купянск и окрестности

Алексей Леонков уверен, что если активные боевые действия будут продолжаться с той же интенсивностью, что и сейчас, украинская армия окажется в критической ситуации.

— В ВСУ уже сейчас жалуются, что у них в передовых подразделениях потери достигли 95%. Они явно увеличатся, когда листва окончательно упадет, — им негде будет маскировать свои перемещения и прятаться.

На севере зоны СВО наши войска не только взяли Купянск, но окружили формирования ВСУ на восточном берегу реки Оскол — в кольцо попало до 15 батальонов. Предпринятые противником попытки прорвать окружение были пресечены.

Военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На этом направлении в ближайшие недели будут происходить самые важные события, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Нам предстоит «разобрать» так называемую Восточнооскольскую группировку врага, которая была одной из самых крупных и мощных все эти годы у ВСУ, — пояснил он.

Донбасская дуга

Основные события в ближайшее время развернутся на дуге Славянск – Северск – Константиновка, которую образуют украинские города-крепости, а также южнее — в районе Красноармейска, считают военные эксперты.

Штурмовые подразделения нашей армии уже вошли в Северск. Там сейчас идет зачистка освобожденных кварталов, сообщил на совещании с президентом в зоне СВО командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев.

При этом происходит глубокий охват города: на севере от него наши подразделения двигаются в направлении Закотного, на юге — завершают освобождение Васюковки и Звановки.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Освобождение Северска открывает новые перспективы для дальнейшего продвижения вглубь Донбасса, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— Приоритетной задачей становится укрепление наших позиций на западном берегу реки Оскол, между Купянском и Северском, — уверен он. — Это создает предпосылки для продвижения в направлении Изюма с целью перехвата путей снабжения ВСУ, дислоцированных в районах Славянска и Краматорска. Эти города — ключевые узлы обороны ВСУ, и давления с севера, через освобождаемые земли, значительно ослабит их боевой потенциал.

Продвижение на южном фасе донбасской дуги

Российская армия продвигается вперед и на южном фасе донбасской дуги. На краматорско-дружковском направлении основные усилия сейчас сосредоточены на взятии Константиновки: восточная и юго-восточная части города полностью перешли под контроль российских штурмовых отрядов, началась зачистка центральных кварталов, уточнил Сергей Медведев.

По его словам, штурмовые подразделения уже завладели в Константиновке 4 тыс. зданий.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Кроме того, сейчас развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища. Его завершение позволит овладеть господствующими высотами и обеспечить выход к южным окраинам Константиновки.

Юрий Лямин также отметил стратегическое значение освобождения Иванополья, бои за который завершаются.

— Установление контроля над этим населенным пунктом открывает еще один прямой путь к Константиновке и позволяет развить наступление в сторону Дружковки, а затем и Краматорска, — пояснил он.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Так называемые города-крепости позволяют ВСУ держать в них относительно небольшие силы, так как они сидят в хорошо подготовленных укреплениях, рассказал Алексей Леонков.

— Сейчас во многом благодаря этому держится украинская оборона, — считает эксперт. — Также надежные укрепления позволяют противнику маневрировать резервами. Бои за города их скуют. Когда мы сломаем города-крепости на Донбассе, удержать нас будет очень трудно — дальше идут степи, практически нет крупных населенных пунктов вплоть до самого Днепра. Так называемый мирный план Трампа, с которым нас познакомили, появился в момент, когда украинская армия стоит на краю пропасти.

Перспективы полного освобождения Красноармейска

Наши войска идут вперед и в районе Красноармейска. Более 75% территории города уже перешло под контроль российских сил, сообщили на совещании с президентом. Кроме того, взяты под контроль пригородные населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог. Об этом президенту доложил Валерий Герасимов.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Он отметил, что ВСУ оказывают упорное сопротивление и не оставляют попыток деблокировать свои подразделения в районе Красноармейско–Димитровской агломерации.

— В этих городах сложились все предпосылки для того, чтобы дожать противника, — считает Алексей Леонков.

Тылам не дадут продохнуть

Вооруженные силы России продолжат наносить удары по стратегически важным целям в глубине Украины, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

— Бить будем по энергетике, коммуникациям, в том числе по железным дорогам и, конечно, по предприятиям военно-промышленного комплекса. Проще говоря, продолжится планомерная работа, которая ведется и сейчас, — уверен Владислав Шурыгин.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

ВС РФ продолжат делать всё, чтобы обескровить ВСУ, создать для них неприемлемые условия, считает Алексей Леонков.

— На стратегические удары по тылам ничто не влияет, кроме данных разведки и их подтверждения, — объяснил эксперт. — Сначала будут разведываться объекты военной инфраструктуры, склады, цеха, места временной дислокации личного состава и техники, определяться железнодорожные или другие транспортные узлы, где это всё скапливается. Затем будут наноситься удары.

Причем с большой долей вероятности в ближайшее время их интенсивность будет расти, отмечают эксперты.

Богдан Степовой

Юлия Леонова