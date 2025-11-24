Войти
Украина скопировала у России перехватчики «Гераней»

Фото: SkyFall
Фото: SkyFall.

Эксперт Федутинов: Украина при создании БПЛА копирует идеи российских инженеров

Украинские специалисты при создании военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) копируют идеи российских инженеров. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Агентство обратило внимание на презентацию украинской оборонной компании SkyFall, которая на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ представила БПЛА, заявленный как средство перехвата российских ударных дронов «Герань». «Одним из возможных решений стали дроны, которые поражают аппараты противника посредством встроенной боевой части или же просто за счет соударения», — рассказал об украинском изделии эксперт.

Федутинов добавил, что подобная концепция борьбы с ударными БПЛА, получившая условное обозначение «система воздушного минирования», была предложена еще до начала специальной военной операции основателем российской компании ZALA Александром Захаровым. «Разработчики нового украинского БПЛА фактически использовали идеи российских инженеров», — сказал эксперт.

В ноябре агентство рассказало, что БПЛА комплекса «Ланцет» «изменил правило игры» на поле боя.

В апреле 2021 года конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что в России создали первую в мире систему «воздушного минирования» для уничтожения БПЛА барражирующими боеприпасами, основанную на комплексе «Ланцет».

  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Компании
Беспилотные системы
Ростех
Проекты
БПЛА
