Французский флот усилится кораблем снабжения нового поколения

До конца 2025 года ВМС Франции планируют официально ввести в строй корабль тылового обеспечения "Жак Стосскопф", построенный в рамках программы FLOTLOG. Как уточняет Navy Recognition, 194-метровый корабль, спроектированный на основе итальянских снабженцев класса "Вулкан" под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR), присоединится к головному кораблю тылового обеспечения нового поколения "Жак Шевалье".

Напомним, что "Жак Шевалье", заложенный в декабре 2021 года и спущенный на воду в июле 2023 года, ввели в строй в ноябре 2024 года. Второй снабженец, "Жак Стосскопф", заложили в декабре 2022 года и спустили на воду в августе 2024 года.

Корабль тылового снабжения "Жак Стосскопф", Франция

OCCAR


В общей сложности для французского флота заказали четыре корабля данного типа. Третий корпус заложили в августе 2024 года и планируют сдать в 2027 году. Четвертый снабженец еще не заложили, а его поставка ожидается только в начале 2030-х годов.

Ожидается, что четыре корабля тылового обеспечения заменят танкеры-заправщики класса "Дюранс" и восстановят возможности французского флота по поддержке океанских операций.

Полное водоизмещение снабженцев класса "Жак Шевалье" – 31 000 тонн, длина корпуса – 194 метра, ширина – 27,6 метра. Максимальная скорость – 19,8 узла, дальность плавания – 7000 морских миль. Экипаж – 140 человек, возможно размещение до 60 человек дополнительного персонала.

Для собственной защиты корабли вооружают двумя 40-мм арткомплексами RAPIDFire, разработанными консорциумом Thales и Nexter.

Корабли нового типа предназначены для перевозки топлива для кораблей, судов и авиации, для транспортировки оружия и боеприпасов, запасных частей, продуктов питания. Объем транспортируемого горючего – 13 000 кубометров. Скорость перекачки в море – 1200 кубометров в час. Кроме того, на борту можно разместить 1500 тонн грузов в трюмах и контейнерах.

Помимо прочего, корабли класса "Жак Шевалье" возьмут на себя функции плавучих ремонтных мастерских.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
OCCAR
Thales
