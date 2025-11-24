Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи Shiyan-21

Старт был осуществлен с космодрома Сичан при помощи ракеты CZ-3B

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила успешный запуск экспериментального спутника связи Shiyan-21. Об этом CASC сообщила в WeChat.

Как уточняется, старт был осуществлен в пятницу в 18:55 по пекинскому времени (13:55 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 609-я миссия.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезного груза. Обычно этот носитель применяется для отправки спутников на геостационарную переходную орбиту, куда он может доставить до 5,5 тонн.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.