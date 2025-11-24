Турция показала поражение условной цели из нового зенитного комплекса LEVENT

Источник изображения: topwar.ru

В ходе первых испытательных стрельб новый турецкий зенитно-ракетный комплекс малой дальности LEVENT, разработанный концерном ROKETSAN, в результате точного попадания успешно поразил условную цель, в роли которой выступил беспилотник. Соответствующие кадры показаны в сети.

Во время тестирования установка находилась на земле, однако она предназначена для корабельного базирования с целью обеспечения самообороны корабля, в том числе от угроз, имеющих низкую ЭПР, летящих как у поверхности воды, так и на большой высоте, на дозвуковой и сверхзвуковой скорости, а также для поражения разнообразных воздушных и морских целей, таких как самолёты, вертолёты, БПЛА и БЭК.

Предполагаемый вид LEVENT на корабле:

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает разработчик, комплекс устойчив «ко всем видам помех и радиоэлектронных атак, которые можно встретить в боевой обстановке». Система состоит из электрооптической системы и ПУ с ракетами с осколочной БЧ, являющимися «одними из лучших управляемых боеприпасов в своём классе благодаря высокой манёвренности».

Источник изображения: topwar.ru

Дальность действия составляет 11 км, длина ЗУР 3,2 м, диаметр 128 мм, вес 75 кг. Осколочная БЧ с неконтактным взрывателем имеет массу 10 кг и снаряжена ИК-ГСН с пассивным радиочастотным наведением.