Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Слева направо: текущий New Glenn, он же он же 7х2, лунная ракета фон Брауна «Сатурн-v», будущий New Glenn, он же 9х4, Starship. Легко видеть, что хотя по высоте он сопоставим с New Glenn, диаметр ракеты SpaceX больше, а материал (нержавеющая сталь) позволяет его второй ступени быть многоразовой, что нереально для алюминиевой второй ступени New Glenn.

После недавнего первого орбитального запуска с полезной нагрузкой компания Джеффа Безоса серьезно переосмыслила планы. Теперь ее разработчики заговорили об увеличении размеров и грузоподъемности своей ракеты, что переводит ее из тяжелого в сверхтяжелый класс. Открытым остается вопрос о том, как планируют обеспечить ее конкурентоспособность на фоне SpaceX.

Десять лет назад в мировом ракетостроении случилась революция: орбитальные ракеты-носители стали частично многоразовыми, поскольку их первую ступень начали сажать на Землю. Хотя первой такую схему предложили в КБ Королёва полвека назад, в России она никого не заинтересовала. Зато ее реализовала компания Илона Маска (ракета Falcon 9).

Другие игроки стали запускать сходные программы: например, в России ракету со схемой Falcon 9 назвали «Союз-7». Но быстрее всего в повторении этой схемы оказалась американская компания Blue Origin. В ноябре 2025 года ей удалось спустя всего 10 лет скопировать подхода Маска и посадить первую ступень своей новой тяжелой ракеты New Glenn.

Однако за то десятилетие, что компания Безоса копировала схему Falcon 9, SpaceX пошла еще дальше и начала испытания Starship. Конкурировать с большой ракетой, у которой уже две многоразовые ступени, с помощью намного меньшей и лишь частично многоразовой сложно. Поэтому Blue Origin скорректировала свои планы по новым носителям: теперь там планируют увеличить New Glenn. Сейчас ее полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту — лишь 45 тонн, а после увеличения она достигнет 70 тонн.

Для этого первая ступень вместо семи двигателей на метане собственной разработки будет нести девять, а вторая вместо нынешних двух на водороде — уже четыре. Чтобы отличать сегодняшнюю конфигурацию от будущей первую назвали 7×2, а вторую — 9×4.

Компания заявила, что на траекторию к Луне новая ракета сможет выводить более 20 тонн, а размеры головного обтекателя достигнут 8,7 метра в диаметре. Это существенный рост относительно возможностей нынешней New Glenn, у которой обтекатель лишь семь метров. Тягу метановых двигателей BE-4 ракеты хотят увеличить с 2,45 до 2,85 меганьютона, на четверть поднимут и тягу двигателей второй ступени BE-3U.

Хотя в официальном заявлении разработчика не обозначены сроки, источники в отрасли прогнозируют первый полет новой увеличенной ракеты уже в 2027 году. Это довольно амбициозно, поскольку Blue Origin существует с 2000-го (она появилась раньше SpaceX), но первый орбитальный запуск провела только в этом году, через четверть века после образования. Создать новую ракету сверхтяжелого класса даже на базе существующей тяжелой всего через два года исключительно сложно.

Будущий вариант New Glenn в представлении художника / © Dave Limp

Среди целей новой, более крупной ракеты компания обозначила обеспечение ее заказчикам «мегасозвездий» спутников, полетов к Луне и в дальний космос, а также военных программ типа «Золотого купола». Из других источников известно, что традиционные американские космические игроки недавно заинтересовались ракетами компании в смысле вывода ими космического корабля Orion. Сегодня его может выводить только ракета SLS, но из-за типичной для традиционных игроков высокой коррупции и неэффективности она настолько дорогая, что ее использование с высокой вероятностью закончится в 2020-х годах.

Вероятная причина резкого роста амбициозности планов Blue Origin — смена руководства. Безос привел на пост ее главы человека из Amazon, иными словами, управленца без корней в традиционных американских космических компаниях, известных своей неэффективностью в постбрауновскую эру.

Однако остается под вопросом, насколько новый человек без опыта в космической сфере сможет повторить успех Илона Маска. Последний выполняет в своей компании роль главного инженера, чего на данный момент нельзя сказать об управленце из Amazon. Пока что по New Glenn нет четких планов создания второй многоразовой ступени. А без нее успешная коммерческая конкуренция с SpaceX невозможна. Впрочем, не исключено, что Blue Origin пока нацелена не на нее, а на обслуживание госзаказа, откуда и упоминания о некоммерческих целях новой сверхтяжелой ракеты.