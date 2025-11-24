Турецкий беспилотник Bayraktar KIZILELMA успешно «сбил» F-16 в имитационной перестрелке

Источник изображения: topwar.ru

Турция проводит цикл испытаний боевого беспилотника Bayraktar KIZILELMA. Очередной вехой стало его участие в условном сражении с истребителем F-16.

В ходе этой «перестрелки» БПЛА обнаружил F-16 на дальности в 48 км, используя бортовой радар с АФАР MURAD, созданный местным концерном ASELSAN. После захвата цели была произведена имитация запуска УРВВ GÖKDOĞAN (выпускается компанией TÜBİTAK SAGE).

Как указывается в издании Defence Turk, данное «историческое сражение» продемонстрировало высокий боевой потенциал нового аппарата:

В этом воздушном бою Bayraktar KIZILELMA успешно «сбил» F-16, несмотря на его высокую манёвренность.

В рамках другого испытания KIZILELMA совершил групповой полёт с двумя F-16, что, как говорится в издании, «проливает свет на концепцию будущего воздушного боя», то есть турецкое командование намерено использовать БПЛА в едином боевом порядке с пилотируемыми самолётами.

KIZILELMA имеет максимальный взлётный вес 8,5 т, несёт полезную нагрузку массой 1500 кг, развивает крейсерскую скорость 0,6 Маха, максимальную – 0,9 Маха. Рабочая высота – 7,6 тыс. м, максимальная – 13,7 тыс. Размах крыла составляет 10 м, длина – 14,5 м, высота – 3,5 м.