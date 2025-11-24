Запуск ракеты "Протон-М" с метеоспутником намечен на середину декабря

Предстоящий пуск с космодрома Байконур станет 430-м для ракет "Протон"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты-носителя "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5 с космодрома Байконур намечен на середину декабря. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В середине декабря с Байконура полетит ракета носитель семейства "Протон". <...> Космический тяжеловес отправит в космос метеоспутник "Электро-Л" №5", - говорится в сообщении. Отмечается, что предстоящий пуск станет 430-м для ракет "Протон" - носители этого семейства летают в космос с 1965 года.

Гидрометеорологические спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016-го связь с ним была потеряна. "Электро-Л" №2 вышел на орбиту в 2015-м, а №3 - в 2019 году. Они продолжают работу в настоящий момент.